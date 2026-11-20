Hanoï (VNA) - Dans le cadre de sa 2session de la 16e législature, l’Assemblée nationale (AN) a approuvé, avec 475 voix pour sur 477 députés ayant participé au vote, la loi modifiant et complétant plusieurs dispositions des lois sur l’impôt sur les sociétés, la taxe sur l’utilisation des terres non agricoles et l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Elle a également adopté la loi modifiant et complétant plusieurs dispositions de la Loi sur l’investissement.

Présentant le rapport du gouvernement sur les amendements du premier texte, le ministre des Finances, Ngô Van Tuân, a souligné que les nouvelles dispositions prévoyaient notamment une exonération de l’impôt sur les sociétés pour les établissements publics d’enseignement et les établissements privés à but non lucratif. Cette mesure vise à concrétiser les orientations de la Résolution n°71-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de l’éducation et de la formation. Seuls les revenus directement liés aux activités d’enseignement, de formation, de recherche scientifique et de services de soutien à l’éducation bénéficieront de l’exonération fiscale.

Le texte prévoit également des exonérations d’impôt sur les sociétés et d’impôt sur le revenu des personnes physiques pour les entreprises et les particuliers fournissant des repas aux établissements d’enseignement et de santé.

Plusieurs mesures visent à soutenir les petites et moyennes entreprises (PME). Le seuil de chiffre d’affaires permettant de choisir la méthode de calcul de l’impôt sera relevé de 3 à 10 milliards de dôngs. Les PME bénéficieront en outre d’une exonération de l’impôt sur les sociétés pendant trois ans à compter de la délivrance de leur premier certificat d’enregistrement d’entreprise.

Les dépenses consacrées à la formation du personnel, au conseil technique, à l'amélioration des produits et au transfert de technologies par les grandes entreprises au profit des PME intégrées dans leurs chaînes de valeur pourront également être déduites des charges imposables. Des réductions fiscales sont par ailleurs prévues pour les entreprises employant un nombre important de personnes handicapées ou issues de minorités ethniques.

Concernant la taxe sur l’utilisation des terres non agricoles, la loi exonère les terrains affectés à l’éducation et à la formation, à condition qu’ils soient utilisés conformément à leur destination. Les terrains résidentiels dans les limites autorisées des ménages et particuliers issus de minorités ethniques vivant dans les régions montagneuses et peuplées de minorités ethniques seront également exonérés.

En revanche, les terrains laissés en friche seront soumis à un taux d’imposition de 0,2 %, tandis que ceux utilisés à des fins non conformes à leur destination seront taxés à hauteur de 0,15 %. La période de stabilité du prix foncier servant de base au calcul de l’impôt sera ramenée de cinq à trois ans.

Composée de quatre articles, la loi entrera en vigueur le 1er janvier 2027, à l’exception du relèvement du seuil de chiffre d’affaires de 3 à 10 milliards de dôngs pour le calcul de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, applicable à partir de la période fiscale 2027 ; de la taxation des terrains laissés en friche au taux de 0,2 %, qui prendra effet le 1er juillet 2027 ; et des dispositions relatives au prix foncier servant de base au calcul de l’impôt, applicables à compter du 1er janvier 2028, en cohérence avec la Loi foncière révisée.

Concernant la Loi sur l’investissement, le ministre Ngô Tuân a indiqué que les amendements visaient à assouplir les conditions d’accès au marché et à accélérer les mécanismes de réaction afin de saisir les opportunités d’investissement, dans un contexte de concurrence accrue entre les pays pour attirer des flux d’IDE de qualité.

Le projet de loi prévoit que le gouvernement peut décider de mesures préférentielles et de soutien à l’investissement exceptionnelles relevant de sa compétence. Si celles-ci dérogent aux dispositions des textes adoptés par l’Assemblée nationale ou son Comité permanent, le gouvernement soumettra les modifications nécessaires ou l’adoption de nouveaux textes selon une procédure accélérée, afin de répondre aux exigences des négociations avec les investisseurs stratégiques, dans le respect des compétences de chaque organe.

Ces mesures seront réservées aux projets d’investissement particulièrement importants, ayant un impact majeur sur le développement socio-économique, issus de négociations avec des investisseurs stratégiques et nécessitant une réglementation rapide.

Le gouvernement a également précisé les dispositions relatives aux procédures d’investissement spéciales, afin d’assurer leur cohérence avec la législation foncière et d’éviter tout élargissement des cas d’attribution ou de location de terrains sans mise en concurrence.

Composée de trois articles, la loi modifiant et complétant la Loi sur l’investissement entrera en vigueur le 31 mars 2027, à l’exception des dispositions prévues aux points a, b, c et du paragraphe 1 de l’article 2. -VNA