Hanoï (VNA) – Poursuivant le programme de sa deuxième session, l’Assemblée nationale de la 16e législature a adopté, jeudi matin, 20 novembre, la Loi sur le développement des petites et moyennes entreprises (PME) et la Loi modifiant et complétant la Loi sur les enchères de biens. Ces deux textes, qui entreront en vigueur le 1er juillet 2027, visent respectivement à renforcer le soutien aux PME et à améliorer la transparence et l’efficacité des ventes aux enchères.
La Loi sur le développement des PME a été adoptée à l’unanimité, avec 485 voix pour sur 485 députés ayant pris part au vote. Composée de quatre chapitres et de 32 articles, elle prévoit plusieurs mesures destinées à faciliter l’accès des entreprises aux ressources et aux dispositifs de soutien de l’État.
Présentant le rapport du gouvernement sur la prise en compte des avis et la révision du projet de loi, le ministre de la Justice, Hoang Thanh Tung, a indiqué que les critères d’identification des PME avaient été réexaminés afin de garantir leur faisabilité, leur stabilité et leur facilité d’application. Cette révision s’appuie notamment sur plus de 25 ans d’expérience dans la mise en œuvre des politiques de soutien aux PME, ainsi que sur les pratiques internationales.
Le gouvernement précisera les modalités d’application de ces critères aux entreprises nouvellement créées, à celles exerçant plusieurs activités, employant des travailleurs saisonniers ou connaissant des changements de taille pendant la période de soutien. L’objectif est de déterminer correctement les bénéficiaires, en exploitant les données déjà disponibles auprès des organismes publics et sans demander aux entreprises de fournir à nouveau des informations que l’administration peut obtenir par ses propres moyens.
En matière de fiscalité, le texte fixe les principes généraux des mesures de soutien et renvoie aux législations fiscales concernées pour les dispositions détaillées relatives aux bénéficiaires, aux conditions, aux niveaux et à la durée des avantages. Ces dispositions seront intégrées dans les projets de loi portant modification de la législation sur l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur le revenu des personnes physiques et d’autres textes fiscaux, également soumis à l’examen de l’Assemblée nationale lors de cette session.
La loi prévoit par ailleurs des mesures visant à faciliter l’accès des PME aux terrains et aux locaux professionnels. Les autorités locales devront notamment rendre publiques les informations sur les terrains disponibles, les surfaces concernées et les prix de location avant et après application des aides. Les montants des aides seront directement déduits des sommes que les entreprises doivent payer, afin de garantir la transparence et de faire parvenir les soutiens aux bénéficiaires concernés.
Concernant les marchés publics et le développement des débouchés, le gouvernement précisera les mécanismes permettant de favoriser la participation des PME aux appels d’offres financés par le budget de l’État. Les appels d’offres internationaux seront toutefois exclus de ce dispositif, afin de respecter les engagements internationaux du Vietnam. La loi prévoit également un cadre de soutien au développement du marché intérieur, du commerce électronique et des réseaux de distribution, ainsi qu’au renforcement des capacités des entreprises à répondre aux exigences du marché.
Le même jour, l’Assemblée nationale a également adopté la Loi modifiant et complétant la Loi sur les enchères de biens, avec 475 voix pour sur 482 députés ayant pris part au vote. Composé de sept chapitres et de 66 articles, ce texte vise notamment à prévenir les pratiques de manipulation des enchères, les abandons de caution et les comportements destinés à fausser les résultats.
S’agissant de la caution de participation, la loi confie au gouvernement le soin de définir les principes et critères permettant d’en fixer le montant dans les limites prévues par le texte, en fonction de la nature des biens et des conditions propres à chaque localité. Pour les enchères de droits d’utilisation des terrains destinés à l’attribution de terrains résidentiels à des particuliers, le gouvernement propose de maintenir un taux compris entre 20 et 50 % du prix de départ. Cette mesure vise notamment à limiter les offres artificiellement élevées suivies d’un abandon de la caution, susceptibles de perturber le marché immobilier.
Le texte précise également que les personnes présentes à une séance d’enchères sont considérées comme acceptant le prix de départ. Cette disposition vise à prévenir les ententes entre participants qui, après s’être inscrits, s’abstiennent collectivement de faire une offre afin de faire échouer la procédure et de favoriser une baisse artificielle du prix. Lorsque plusieurs participants acceptent le prix de départ sans qu’aucune offre supérieure ne soit formulée, un tirage au sort sera organisé de manière publique et équitable pour désigner l’adjudicataire.
En outre, la loi élargit les cas d’interdiction de participer aux enchères. Outre les manquements aux obligations de paiement entraînant l’annulation de la décision d’approbation du résultat, les personnes qui refusent le résultat de l’adjudication ou refusent de signer le procès-verbal de la séance pourront également faire l’objet d’une interdiction. Cette mesure vise à renforcer la prévention des comportements consistant à proposer des prix anormalement élevés avant de refuser le résultat de l’enchère.
Enfin, concernant les enchères en ligne, le texte ne fixe plus dans la loi le seuil de 200 millions de dôngs pour déterminer les biens soumis obligatoirement à cette procédure. Le gouvernement définira le prix de départ ou la valeur totale des biens concernés, en tenant compte des capacités des infrastructures et des conditions pratiques. Les exigences relatives à la sécurité de l’information, à la gestion des données, à l’enregistrement des opérations et au traitement des incidents techniques seront également renforcées.
Les deux lois entreront en vigueur le 1er juillet 2027. – VNA
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