Hanoï (VNA) - Dans le cadre de sa 8e réunion, le Comité permanente de l’Assemblée nationale a examiné, dans l’après-midi du 18 novembre, les rapports d'explication, la prise en compte des avis et la révision de trois groupes de projets de loi : le projet de loi (amendée) sur le don, le prélèvement et la transplantation de tissus et d’organes humains, ainsi que le don et le prélèvement de corps ; le projet de loi modifiant et complétant plusieurs dispositions de six lois relatives aux enfants, aux personnes handicapées, à l’examen et au traitement médicaux, aux produits pharmaceutiques, aux personnes âgées et à l’assurance maladie ; et le projet de loi modifiant et complétant plusieurs dispositions de la Loi sur la prévention et la lutte contre les effets nocifs du tabac.



La ministre de la Santé, Dao Hong Lan, a indiqué que, concernant le projet de loi modifiant et complétant six textes législatifs, le gouvernement avait pris en compte et répondu à 382 avis formulés par les députés lors des discussions en groupes et en séance plénière. Le projet avait été amélioré sur plusieurs points relatifs à la protection des enfants et des personnes handicapées ainsi qu'à l'adaptation des dispositions au modèle d'administration locale à deux niveaux.



Le texte précise également les règles de gestion des médicaments et des dispositifs médicaux tout au long de leur cycle de vie, afin de garantir la transparence de la chaîne d'approvisionnement et de la gestion des prix. D'autres dispositions concernant la protection des enfants dans l'environnement numérique, la prévention de l'exploitation des personnes handicapées, le développement de l'industrie pharmaceutique et les politiques d'investissement ont également été intégrées à la suite des avis recueillis.



S'agissant du projet de loi modifiant et complétant plusieurs dispositions de la Loi sur la prévention et la lutte contre les effets nocifs du tabac, Dao Hong Lan a précisé que le gouvernement avait pris en compte les avis des députés, notamment en clarifiant les notions de cigarettes électroniques, de tabac chauffé et de nouveaux produits du tabac, y compris ceux ne contenant pas de nicotine.



Le projet élargit et précise la liste des actes interdits concernant les cigarettes électroniques, le tabac chauffé, les sachets de nicotine, le narguilé (chicha) et les autres produits du tabac. La production, le commerce, l'achat, la vente, le stockage, le transport, l'exportation, l'importation, le transit, l'hébergement ainsi que les autres activités connexes sont désormais explicitement visés, afin de fournir une base juridique au traitement des infractions.



Le gouvernement entend renforcer la réglementation du tabac en agissant à la fois sur la réduction de la demande et sur la diminution progressive de l'offre. Cette orientation s'inscrit dans la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre les effets nocifs du tabac à l'horizon 2030, ainsi que dans les engagements du Vietnam au titre de la Convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac.



Concernant le projet de loi (amendée) sur le don, le prélèvement et la transplantation de tissus et d'organes humains, ainsi que le don et le prélèvement de corps, la ministre a indiqué que le texte avait été révisé afin de renforcer les garanties de volontariat et de transparence, tout en prévenant les risques d'exploitation des activités de don et de transplantation.



Le projet prévoit également des dispositions relatives à la consultation indépendante, à l'évaluation psychologique adaptée à l'âge des personnes concernées et au consentement écrit de leur représentant légal ou de leurs parents biologiques dans les cas concernés. Lorsqu'une personne s'est inscrite comme donneur de son vivant, aucun prélèvement ne sera effectué si sa famille s'y oppose. Cette disposition vise à garantir le caractère public, transparent et volontaire de ces activités.



Un point notable : le projet porte de 10 à 28 le nombre de catégories d'actes interdits, afin de prévenir toute exploitation, transaction illégale ou recherche de profits à partir des activités de don et de transplantation. Il introduit notamment des dispositions visant à empêcher que les procédures d'adoption, de prise en charge familiale de substitution ou d'accueil de bénéficiaires de l'aide sociale soient détournées à des fins de prélèvement et de transplantation de tissus et d'organes humains. - VNA

Lê Thu Phương