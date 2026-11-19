Karnataka (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam en Inde, Trinh Minh Manh, a rencontré le 18 novembre le ministre en chef de l’État indien du Karnataka, D.K. Shivakumar, afin d’explorer de nouvelles possibilités de coopération dans les sciences, les technologies et l’innovation, conformément aux objectifs de la Résolution n° 57 du Bureau politique du Parti communiste du Vietnam (PCV).



Selon l’ambassadeur Trinh Minh Manh, le Vietnam et le Karnataka disposent d’atouts complémentaires et d’un important potentiel de coopération dans l’intelligence artificielle (IA), les semi-conducteurs, les technologies numériques ainsi que la recherche et le développement.



À l’occasion du Bengaluru Tech Summit 2026 (BTS 2026), le diplomate a indiqué que deux groupes vietnamiens participaient à cet événement : Vingroup, actif notamment dans les véhicules électriques et la mobilité verte, et CT Group, spécialisé dans les technologies avancées. Il a également fait savoir que Green and Smart Mobility (GSM), filiale de Vingroup, envisageait de lancer prochainement son service de taxis électriques Green SM au Karnataka.



De son côté, le ministre en chef D.K. Shivakumar a salué les perspectives de coopération avec le Vietnam. Il a souligné que le Karnataka accordait une grande importance aux investissements, au développement technologique et à la coopération internationale, souhaitant voir davantage d’entreprises vietnamiennes investir et développer leurs activités dans cet État du sud de l’Inde.



La veille, le 17 novembre, l’ambassadeur Trinh Minh Manh avait participé, dans le cadre du BTS 2026, à une table ronde des ambassadeurs consacrée au développement et à l’application de l’IA. À cette occasion, il a présenté l’expérience vietnamienne en matière de développement technologique, d’innovation et d’utilisation responsable de l’IA. Il a expliqué que le Vietnam privilégiait la mise en place de plateformes numériques et de données avant le déploiement à grande échelle de l’IA.



S’appuyant sur l’expérience du Vietnam et les atouts technologiques du Karnataka, le diplomate a proposé de renforcer la coopération dans l’utilisation de l’IA pour les services publics, autour de trois axes : relier les initiatives du Karnataka aux programmes d’innovation et aux environnements d’expérimentation réglementaire de l’IA (sandboxes) du Vietnam ; lancer un projet pilote commun dans les douze prochains mois ; et faciliter l’accès des start-up des deux parties à leurs marchés respectifs.



La participation de la délégation vietnamienne au BTS 2026 et ses échanges avec les autorités du Karnataka ouvrent de nouvelles perspectives de coopération scientifique et technologique entre le Vietnam et l’Inde, tout en donnant un nouvel élan à leur partenariat stratégique global renforcé, établi en mai 2026. – VNA