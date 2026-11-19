Hanoi (VNA) – L’Association vietnamienne des logiciels et des services informatiques (VINASA), sous l'égide du ministère des Sciences et des Technologies, a dévoilé mercredi 18 novembre à Hanoi la Carte des entreprises de technologie numérique du Vietnam 2026 — recensant 108 positions dans 11 secteurs — et décerné 51 distinctions "Top 10" à 33 entreprises de ces mêmes domaines.



La Carte des entreprises de technologie numérique du Vietnam 2026 ne se limite pas à présenter les acteurs de premier plan, mais vise avant tout à évaluer les capacités numériques du pays, a déclaré le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Pham Duc Long, lors de l’événement.



Cet outil doit permettre d’identifier les entreprises leaders, les technologies qu’elles maîtrisent et leur aptitude à répondre aux défis nationaux, afin de guider les prochaines étapes de développement. Il servira également de référence au ministère pour élaborer ses politiques publiques, évaluer le potentiel du secteur et cibler les domaines nécessitant un soutien prioritaire, a-t-il indiqué.



Pour les entreprises, cette carte permet d’identifier leur position, de cerner leurs atouts ainsi que leurs axes d’investissement, tout en constituant un dossier de compétences dûment évalué. Pour les clients issus du secteur privé comme des organismes publics, elle facilite la recherche de prestataires adaptés et réduit les risques lors de la sélection. Pour les partenaires internationaux et les investisseurs, l’outil s’impose comme une porte d’entrée fiable pour identifier les bons acteurs vietnamiens.



Accessible en ligne à l’adresse top10ict.com, la plateforme reste ouverte toute l’année à la consultation pour les clients, partenaires et investisseurs. Grande nouveauté à compter de 2026 : la VINASA réceptionne désormais les dossiers, les vérifie et met à jour les données des entreprises en continu tout au long de l’année, et non plus une seule fois par an.



Le palmarès 2026 du Top 10 évalue les candidats selon leur vision et leur capacité d’exécution à travers 30 secteurs, répartis équitablement entre technologies et applications. Cette année, 71 entreprises sur les 230 inscrites ont soumis plus de 100 dossiers, soumis à une sélection en trois étapes : présélection, présentation et entretien direct.



Cette année, de nombreuses entreprises lauréates ont fait évoluer leur modèle, passant de la simple exécution de projets au développement de leurs propres produits déployables à grande échelle. Le marché intérieur s’impose désormais comme un terrain d’expérimentation privilégié pour tester leurs compétences, porté par trois moteurs principaux : les investissements dans les infrastructures, la transformation numérique du secteur public et la quête de productivité des entreprises.



Les entreprises vietnamiennes de technologie numérique technologiques s’intègrent désormais plus profondément dans la chaîne de valeur numérique mondiale, se sont félicités les organisateurs et le jury. Auparavant cantonnées à l’assemblage électronique et à la sous-traitance logicielle, elles assurent désormais des missions à plus forte valeur ajoutée pour des clients internationaux, allant de la conception de puces électroniques au développement et à l’exploitation de systèmes complets.



Selon des experts, cette montée en gamme réside avant tout dans leur capacité à concevoir des produits, à en garantir la qualité et à en détenir les droits d’exploitation, au-delà des seuls volumes de production.



Le président de la VINASA, Nguyên Van Khoa, a souligné que la distinction "Top 10" représente à la fois une reconnaissance et un engagement des entreprises vietnamiennes de technologie numérique envers leurs clients, les obligeant à maintenir la qualité de leurs services, à protéger les données et à assurer transparence et gestion des risques conformément à la loi sur l’intelligence artificielle.



Ces entreprises phares devront également établir les normes du secteur, ouvrir leurs chaînes d’approvisionnement aux PME et aux start-up, collaborer avec les universités pour former des ingénieurs en IA, et investir massivement dans la recherche afin de maîtriser les technologies clés et de concevoir des produits d’IA "Make in Vietnam". – VNA



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