Hanoï (VNA) - Dans un contexte de forte volatilité des marchés mondiaux de l’énergie, l’augmentation de la production nationale d’hydrocarbures et le développement coordonné de la chaîne intégrée gaz-électricité sont considérés comme des solutions importantes pour renforcer l’autonomie énergétique du pays. Fort de plus de 50 ans de développement, le Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam (Petrovietnam) se trouve aujourd’hui devant l’opportunité d’élargir son rôle dans les domaines de l’exploration et de la production d’hydrocarbures, de la chaîne gaz-électricité et des nouvelles énergies.

Intervenant au Forum national sur la sécurité énergétique 2026, organisé par le ministère de l’Industrie et du Commerce, Pham Gia Minh, directeur adjoint du département de l’exploration et de la production de Petrovietnam, a rappelé que l’Agence internationale de l’énergie (AIE) classait le Vietnam parmi les pays asiatiques disposant d’importantes réserves de pétrole brut.

Le groupe exploite actuellement 36 gisements répartis dans 21 blocs contractuels. En 2025, son chiffre d’affaires consolidé a atteint environ 1,105 million de milliards de dôngs, soit 9 à 10 % du PIB national, contribuant pour plusieurs centaines de milliers de milliards de dôngs au budget de l’État. Selon ce responsable, dans un contexte de tensions géopolitiques, de risques de perturbation des chaînes d’approvisionnement et de concurrence accrue pour les ressources énergétiques, l’exploitation proactive des ressources nationales revêt une importance concrète pour garantir l’approvisionnement et atténuer les effets des fluctuations des cours mondiaux du pétrole et des marchés d’importation.

Parallèlement aux activités d’exploration et de production, le développement de la chaîne gaz-électricité est considéré comme un axe important. Conformément aux orientations de la résolution n° 70-NQ/TW du Bureau politique et du VIIIe Plan national d’électricité ajusté, les infrastructures et les projets de centrales électriques au gaz continuent de bénéficier d’une attention particulière, qu’ils reposent sur les ressources nationales en gaz naturel ou sur l’importation de gaz naturel liquéfié (GNL).

Parmi les projets prioritaires figure le Bloc B, dont la mise en exploitation est prévue au troisième trimestre 2027. Il devrait fournir 5,06 milliards de m³ de gaz brut par an aux centrales électriques du Sud-Ouest du pays.

Selon Pham Gia Minh, les orientations de la résolution n° 70-NQ/TW et la loi révisée sur le pétrole et le gaz de 2026 ouvrent un nouveau cadre juridique permettant à Petrovietnam de renforcer son rôle dans les activités en amont, la chaîne gaz-électricité et les nouvelles énergies.

Le directeur adjoint du département de l’exploration et de la production de Petrovietnam, Pham Gia Minh, s'exprime lors du Forum national sur la sécurité énergétique 2026. Photo: Petrovietnam

Dans le domaine de l’exploration et de la production, la loi prévoit des mesures incitatives pour les projets portant sur les petits gisements, les gisements marginaux, les zones en eaux profondes et au large, ainsi que les zones présentant des conditions géologiques complexes. Ces mesures concernent également les projets visant à améliorer le taux de récupération des hydrocarbures et à optimiser l’exploitation des gisements.

Ces dispositions devraient faciliter les investissements de Petrovietnam et de ses partenaires, élargir les activités d’exploration et accroître la production. Adoptée par l’Assemblée nationale le 23 août 2026 et dont l’entrée en vigueur est prévue le 1er mars 2027, la loi vise à simplifier les procédures, à clarifier la répartition des compétences et à renforcer l’autonomie des entreprises. Des mécanismes contractuels flexibles et des mesures incitatives devraient également accélérer la mise en œuvre des projets.

Petrovietnam étend également ses activités aux nouvelles énergies et aux hautes technologies, notamment à l’éolien offshore et aux technologies de captage et de stockage du carbone (CCS), dans le cadre de la transition énergétique et de l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050.

L’exploration et la production font face à de nombreux défis. Dans les bassins traditionnels de Cuu Long et de Nam Con Son, les nouvelles découvertes sont principalement de petite taille et ne devraient pas entraîner de hausse significative de la production. Parallèlement, les principaux gisements déclinent de 10 à 20 % par an, tandis que le potentiel pétrolier et gazier encore inexploité se situe essentiellement en eaux profondes et au large, dans des zones à risques élevés.

Face à ces enjeux, Petrovietnam mise sur une meilleure gouvernance, les technologies avancées et l’investissement dans l’exploration-production. Le groupe entend aussi valoriser ses bases de données E&P, développer les projets stratégiques, étudier des opérations de fusion-acquisition et renforcer ses ressources humaines hautement qualifiées. -VNA