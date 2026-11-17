Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Le Minh Hung a quitté Manille dans la soirée du 17 novembre pour regagner Hanoï, achevant avec succès son déplacement aux Philippines à l’occasion du 49e Sommet de l’ASEAN et des réunions connexes, tenus du 14 au 17 novembre, à l’invitation du président philippin, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., président de l’ASEAN en 2026.



Au cours de ces quatre jours, le Premier ministre Le Minh Hung a participé à de nombreux sommets et événements de l’ASEAN, ainsi qu’à des réunions avec les partenaires de l’organisation. Il a également eu des rencontres bilatérales avec de nombreux dirigeants des pays membres de l’ASEAN et de ses partenaires, ainsi qu’avec des représentants d’organisations internationales.



Lors du Sommet des affaires et de l’investissement de l’ASEAN (ABIS) 2026, le chef du gouvernement vietnamien a proposé quatre priorités pour « construire les infrastructures de l’économie de l’ASEAN de demain » : les connectivités transfrontalières en matière de transport et de logistique, les interconnexions énergétiques, la connectivité numérique ainsi que les liens institutionnels et humains. Il a également préconisé l’élaboration d’une liste de projets d’infrastructures prioritaires de l’ASEAN à l’horizon 2040, une meilleure coordination des projets transfrontaliers, le développement de mécanismes de préparation des projets et de mobilisation des financements régionaux, ainsi qu’une participation accrue du secteur privé en tant que véritable partenaire.



Lors de la séance plénière du 49e Sommet de l’ASEAN, le Premier ministre Le Minh Hung a proposé trois orientations stratégiques : créer un environnement de paix et de stabilité propice au développement, promouvoir une croissance commune dynamique, innovante et résiliente, et valoriser l’identité de l’ASEAN pour bâtir une communauté durablement unie.



À la séance restreinte du sommet, il a présenté trois autres propositions visant à garantir la paix, la sécurité et le développement régionaux : consolider la confiance et régler les différends par le dialogue, prévenir et gérer les crises tout en répondant aux défis communs, et jouer un rôle plus actif dans la coopération avec les partenaires, en passant de la préservation de la centralité de l’ASEAN à son renforcement par l’initiative.



Lors du 15e Dialogue entre les dirigeants de l’ASEAN et les représentants de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA), le Premier ministre Le Minh Hung a réaffirmé l’engagement du Vietnam à œuvrer pour renforcer la coordination et les liens entre les gouvernements et les parlements des pays membres, tout en veillant à mieux prendre en compte la voix et les aspirations des populations dans la construction de la Communauté de l’ASEAN.



Lors des sommets de l’ASEAN avec la Chine, les Nations unies, l’Australie, la République de Corée, le Japon, l’Inde et les États-Unis, ainsi que des sommets ASEAN+3, Mékong-République de Corée, Mékong-Japon (coprésidé par le Vietnam), de la Communauté asiatique zéro émission nette (AZEC) et du Sommet de l’Asie de l’Est (EAS), le Premier ministre vietnamien a formulé plusieurs propositions visant à renforcer l’intégration économique, la connectivité et la résilience collective. Il a notamment appelé à bâtir ensemble une économie numérique sûre, inclusive et tournée vers l’avenir, tout en faisant des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique de nouveaux piliers de coopération. Le Premier ministre a particulièrement insisté sur la nécessité de préserver et de consolider la paix et la sécurité régionales, de faire de la coopération maritime une priorité stratégique et de continuer à placer l’humain au cœur de toutes les initiatives et activités.



Le Premier ministre Le Minh Hung a également rencontré les dirigeants du Brésil, du Canada, de l’Australie et de la Thaïlande, et a eu des échanges avec ceux du Laos, des Philippines, de Singapour et du Cambodge, ainsi qu’avec la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI).



La participation active du Premier ministre Le Minh Hung et ses contributions aux différents sommets ont réaffirmé l’importance stratégique de l’ASEAN dans la politique étrangère du Vietnam. – VNA