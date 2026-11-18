

Manille (VNA) – En marge du 49e Sommet de l’ASEAN et des sommets connexes, le 17 novembre à Manille, le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a eu des échanges bilatéraux avec son homologue cambodgien Hun Manet et le secrétaire général des Nations Unies (ONU), António Guterres.



Lors de son échange avec le Premier ministre cambodgien Hun Manet, les deux dirigeants ont eu des discussions cordiales, échangé leurs points de vue sur la situation de leurs pays respectifs et abordé plusieurs questions d’intérêt commun.



Le Minh Hung a félicité le Cambodge pour le succès du 20e Sommet de la Francophonie, organisé à Phnom Penh, et l’a remercié pour l’accueil chaleureux et attentionné réservé au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, à l’occasion de sa participation à cet événement. Il a salué les efforts déployés par le Cambodge pour organiser ce rendez-vous international d’envergure, contribuant ainsi à rehausser son rôle et son statut sur la scène internationale.



Dans le contexte des relations de bon voisinage, d’amitié et de coopération entre les deux pays, les deux Premiers ministres ont exprimé leur volonté de consolider davantage leurs liens d’attachement et de confiance mutuelle, ainsi que de développer les échanges dans les domaines correspondant aux potentialités, aux atouts et aux besoins de développement de chaque pays, dans l’intérêt concret de leurs populations.



Cet échange témoigne de l’importance que les dirigeants des deux pays accordent à leurs relations et de leur attachement réciproque à l’amitié bilatérale. Il contribue à consolider les liens de bon voisinage et à améliorer l’efficacité de la coordination au sein de l’ASEAN et des mécanismes de coopération dans la sous-région du Mékong.



Les deux parties entendent notamment contribuer au succès du 12e Sommet de la coopération Cambodge-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV 12) et du 11e Sommet de la Stratégie de coopération économique Ayeyawady-Chao Phraya-Mékong (ACMECS 11), prévus au Vietnam en 2026. Ces rendez-vous contribueront à promouvoir la connectivité et la coopération dans la sous-région, ainsi que la paix, la stabilité et le développement régional.



Lors de son échange bilatéral avec le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, le Premier ministre Le Minh Hung a exprimé sa haute estime pour les contributions et les réalisations de ce dernier au cours de ses deux mandats à la tête de l’organisation. Il l’a également remercié pour son affection et son soutien constant au Vietnam ces dernières années.



Le chef du gouvernement vietnamien a affirmé que l’ONU était un partenaire stratégique important du Vietnam. Il a proposé aux deux parties de coordonner l’organisation d’activités concrètes à l’occasion du 50e anniversaire de l’adhésion du Vietnam à l’ONU (1977-2027), à la hauteur de l’importance des relations entre le Vietnam et l’organisation.



De son côté, António Guterres a exprimé son admiration pour les réalisations du Vietnam en matière de développement et salué la vision stratégique des dirigeants du Parti et de l’État vietnamiens.



Le secrétaire général de l’ONU a également salué le rôle de passerelle joué par le Vietnam dans le renforcement de la coopération entre l’ONU et la région, ainsi que les contributions de plus en plus proactives et concrètes du pays à la paix, à la stabilité et à la coopération internationales.- VNA

source