Manille (VNA) – Le Premier ministre vietnamien, Le Minh Hung, a eu le 17 novembre à Manille un échange bilatéral avec son homologue cambodgien, Hun Manet, dans le cadre de ses activités au 49e Sommet de l’ASEAN et des sommets connexes.



Le Premier ministre Le Minh Hung a félicité le Cambodge pour l’organisation réussie du 20e Sommet de la Francophonie à Phnom Penh et l’a remercié pour l’accueil chaleureux et attentionné réservé au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, à cette occasion.



S’appuyant sur leurs relations de bon voisinage et leur coopération fructueuse, les deux Premiers ministres ont exprimé leur volonté de renforcer les liens et la confiance mutuelle, ainsi que de promouvoir la coopération dans des domaines correspondant aux atouts et aux besoins de développement de chaque pays, au bénéfice des deux peuples.



Cet échange témoigne de l’importance que les dirigeants des deux pays accordent à leurs relations d’amitié. Il contribue à renforcer les relations de bon voisinage et la coordination au sein de l’ASEAN et des mécanismes de coopération de la sous-région du Mékong, notamment en vue du 12e Sommet de coopération Cambodge-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV) et du 11e Sommet de la Stratégie de coopération économique Ayeyawady-Chao Phraya-Mékong (ACMECS), prévus au Vietnam en 2026. Ces efforts visent à renforcer la connectivité et la coopération sous-régionales, ainsi qu’à promouvoir la paix, la stabilité et le développement dans la région. -VNA