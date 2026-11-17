Manille (VNA) - Le Premier ministre vietnamien, Le Minh Hung, a proposé trois orientations prioritaires pour approfondir le partenariat stratégique global entre l’ASEAN et le Japon, lors du 29e Sommet ASEAN-Japon, tenu le 17 novembre à Manille, aux Philippines, dans le cadre du 49e Sommet de l’ASEAN.

Les dirigeants de l’ASEAN et la Première ministre japonaise, Takaichi Sanae, ont salué les progrès de leur coopération, fondée sur la confiance, l’égalité et le respect mutuel. Ils ont également souligné la contribution active du Japon à la construction de la Communauté de l’ASEAN et au renforcement du rôle central de l’organisation dans l’architecture régionale.

Les dirigeants ont salué les progrès importants de la coopération entre l’ASEAN et le Japon dans les trois piliers de leur partenariat stratégique global. Sur le plan économique et commercial, le Japon est actuellement le cinquième partenaire commercial et investisseur direct étranger de l’ASEAN.

En 2025, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 245,4 milliards de dollars, tandis que les investissements directs étrangers (IDE) japonais dans l’ASEAN se sont élevés à 9,56 milliards de dollars. Dans les domaines des sciences, des technologies et de l’innovation, les deux parties mettent en œuvre des projets de recherche conjoints, renforcent leur coopération en matière de transformation numérique et de développement d’une intelligence artificielle (IA) sûre et fiable, et coordonnent leurs efforts dans la formation des ressources humaines et le développement des talents.

Les échanges dans les domaines de l’éducation, de la culture, du sport, de la jeunesse et du tourisme se multiplient. Par ailleurs, le Japon participe aux mécanismes régionaux de dialogue et de coopération en matière de sécurité et de défense, et collabore avec l’ASEAN dans la lutte contre les menaces non traditionnelles, notamment en matière de sécurité maritime, de cybersécurité et de criminalité transnationale.

La Première ministre Takaichi Sanae a réaffirmé l’importance que le Japon accorde à la solidarité et au rôle central de l’ASEAN, ainsi que son engagement à renforcer la coopération avec les pays de la région dans la mise en œuvre des priorités communes : sécurité maritime, lutte contre la criminalité transnationale, maintien des chaînes d’approvisionnement, sciences et technologies, innovation, transformation numérique, utilisation sûre de l’IA, préparation aux catastrophes naturelles et renforcement des échanges entre les jeunes.

À l’approche du 50e anniversaire de la doctrine Fukuda en 2027, la Première ministre Takaichi Sanae a affirmé que le Japon continuerait d’être un partenaire fiable, de cultiver des relations "de cœur à cœur" et de bâtir avec l’ASEAN un avenir de paix et de prospérité.

Les dirigeants ont convenu de consolider leur partenariat stratégique global ASEAN-Japon afin de contribuer à la paix, à la stabilité et à la prospérité régionales, tout en soutenant la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045. Ils ont notamment appelé à assurer la mise en œuvre effective de l’Accord de partenariat économique global ASEAN-Japon (AJCEP) et à examiner les possibilités de sa modernisation.

Ils ont également convenu de renforcer la coopération en matière de sécurité et de résilience économiques, notamment dans les domaines de l’énergie, de la sécurité alimentaire, des chaînes d’approvisionnement, du changement climatique, de la santé publique, des sciences et technologies, de l’innovation, de l’IA et de l’automatisation. Les échanges entre jeunes et la coopération dans le cadre de la Vision de l’ASEAN sur l’Indo-Pacifique (AOIP) et de la stratégie japonaise pour un Indo-Pacifique libre et ouvert (FOIP 2.0) seront également intensifiés.

Prenant la parole lors du sommet, le Premier ministre Le Minh Hung a qualifié le Japon de partenaire de premier plan et de compagnon de confiance de l’ASEAN. Il a avancé trois orientations prioritaires pour rendre leur coopération plus approfondie et plus efficace.

Le Premier ministre vietnamien, Le Minh Hung, a proposé trois orientations prioritaires pour approfondir le partenariat stratégique global entre l’ASEAN et le Japon, lors du 29e Sommet ASEAN-Japon. Photo: VNA

La première consiste à renforcer la résilience collective, en consolidant les chaînes d’approvisionnement, en sécurisant l’accès aux minerais essentiels et aux semi-conducteurs et en développant les infrastructures numériques. Il a également préconisé d’élargir la coopération dans les énergies renouvelables et le nucléaire civil, de promouvoir le Réseau électrique de l’ASEAN et de poursuivre l’examen de la modernisation de l’AJCEP. Dans le domaine sanitaire, il a appelé à garantir le fonctionnement efficace du Centre de l’ASEAN pour les urgences de santé publique et les maladies émergentes (ACPHEED).

La deuxième priorité consiste à co-créer une économie numérique sûre, inclusive et tournée vers l’avenir. Le Premier ministre Le Minh Hung a proposé de renforcer la coopération ASEAN-Japon en matière de gouvernance de l’IA, de développement des compétences numériques, de connexion des écosystèmes de start-up et de réduction de la fracture numérique, notamment dans le cadre de l’Initiative de co-création ASEAN-Japon sur l’IA, du Corridor numérique FOIP et du DEFA.

La troisième priorité porte sur la paix et la sécurité régionales. Le Premier ministre a appelé à renforcer la coopération pour préserver la paix, la stabilité et la liberté de navigation maritime et aérienne, notamment en Mer Orientale, conformément au droit international et à la CNUDM de 1982. Il a également proposé de renforcer le cadre de coopération Mékong-Japon et ses liens avec les autres programmes sous-régionaux.

À l’issue du sommet, les dirigeants ont adopté une déclaration commune sur la réalisation de la résilience économique, définissant des orientations et des mesures visant à renforcer cette résilience, à consolider la sécurité énergétique et alimentaire ainsi que les chaînes d’approvisionnement, et à intensifier la coopération dans les domaines de la transformation numérique, de l’IA et de l’innovation. -VNA