Hanoï (VNA) – Lors de la 2e Réunion ministérielle sur la coopération en matière de ressources en eau Mékong-Lancang, tenue le 19 novembre à Hanoï, le Vietnam a appelé les six pays membres à renforcer le partage d’informations, à coordonner leurs actions et à promouvoir une gestion et une utilisation durables des ressources en eau à l’échelle du bassin.



La réunion était coprésidée par le ministre vietnamien de l’Agriculture et de l’Environnement, Trinh Viet Hung, et le vice-ministre chinois des Ressources en eau, Liu Dongshun. Elle s’est tenue à l’occasion du 10e anniversaire de la création du mécanisme de coopération Mékong-Lancang.



Prenant la parole à cette occasion, le ministre Trinh Viet Hung a salué les résultats obtenus au cours de la dernière décennie, notamment l’élargissement du partage de données hydrologiques et le renforcement des capacités de gestion des ressources en eau des pays membres.



Plus de 70 projets relevant du Fonds spécial de coopération Lancang-Mékong ont déjà été mis en œuvre dans des domaines tels que l’approvisionnement en eau en milieu rural, la gestion des petits bassins versants, la sécurité des barrages et la surveillance hydrologique.



Malgré les résultats obtenus, les pays membres restent confrontés à une demande croissante en eau et en énergie, au changement climatique, aux phénomènes météorologiques extrêmes et aux problèmes de qualité de l’eau. Face aux défis environnementaux et climatiques, le Vietnam a proposé trois axes prioritaires de coopération.



Le premier consiste à mettre en œuvre le protocole d’accord et à élargir le partage d’informations, notamment sur le fonctionnement des réservoirs, avec des notifications préalables aux lâchers d’eau ou aux opérations de stockage.



Le deuxième vise à renforcer la coordination entre le mécanisme de coopération Mékong-Lancang, la Commission du Mékong, l’ASEAN et les mécanismes de coopération sous-régionale, tout en encourageant la recherche et l’application des sciences et des technologies.



Le troisième privilégie les projets destinés à soutenir les moyens de subsistance et à renforcer la résilience des populations face aux inondations, à la sécheresse et à l’intrusion saline.



De son côté, le vice-ministre chinois des Ressources en eau, Liu Dongshun, a exprimé la volonté de renforcer la coopération et les liens entre les pays de la région.



Lors de la conférence, les chefs des groupes de travail des six pays ont signé un protocole d’accord sur le partage de données hydrologiques du bassin Mékong-Lancang. Aux termes de cet accord, les pays ont convenu d’échanger des informations provenant de 24 stations hydrologiques clés, dont deux au Vietnam, deux en Chine, sept au Cambodge, six au Laos, une au Myanmar et six en Thaïlande.



Pour le Vietnam, l’accès aux données hydrologiques en amont revêt une importance particulière pour surveiller les débits vers le delta du Mékong, qui compte environ 17 millions d’habitants et constitue une grande région de production de riz, de produits aquatiques et de fruits. Le delta est confronté à l’élévation du niveau de la mer, à l’intrusion saline, à la sécheresse, aux pénuries d’eau, à l’érosion et à la diminution des apports en sédiments. Des données fiables, complètes et disponibles à temps sur les eaux en amont permettront d’améliorer les prévisions et les alertes, de mieux organiser la production et de préserver les moyens de subsistance des populations.



Les chefs de délégation ont également adopté une déclaration commune réaffirmant leur engagement en faveur d’une gestion et d’une utilisation durables des ressources en eau.



À la clôture de la conférence, le ministre Trinh Viet Hung a mis en avant des principes fondamentaux : la confiance et la transparence comme fondements de la coopération, la priorité accordée aux populations dans les programmes et projets, et la traduction des engagements en actions concrètes. – VNA