Hanoi (VNA) - Une vague d’air froid s’intensifiera dans la nuit de jeudi à vendredi sur sur le Nord et le Centre-Nord du Vietnam, faisant passer le mercure sous les 10 degrés Celsius en montagne et entraînant des orages sur une large partie du Centre du pays, a annoncé le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF).

Cette masse d’air froid a déjà atteint jeudi matin la quasi-totalité du Centre-Nord ainsi que plusieurs zones du Nord-Ouest. Elles ont enregistré des averses, parfois soutenues et orageuses, avec des températures oscillant généralement entre 18 et 21 degrés Celsius à 01h00 heure locale, tandis que des vents de nord-est atteignant la force 7 (50-61 km/h), avec des rafales de force 8 (62-74 km/h), ont été relevés à la station insulaire de Bach Long Vy.

Sur le continent, ce front froid continuera de progresser tout au long de la journée de jeudi pour couvrir l’ensemble du Centre-Nord et du Nord-Ouest, avant de gagner la partie centrale du Centre.

La nouvelle vague d’air froid doit se renforcer dans la nuit du 19 au 20 novembre et durant la journée de vendredi, touchant notamment plusieurs zones du Centre-Sud. À l’intérieur des terres, des vents de nord-est souffleront à force 3 (12-19 km/h), tandis que les régions côtières enregistreront des rafales allant de force 4 à 5 (20-38 km/h), pouvant localement atteindre la force 6 (39-49 km/h), avec des pointes à force 7 (50-61 km/h).

Dans le Nord du pays, le temps restera froid, voire très froid dans les zones montagneuses, alors que le Centre-Nord connaîtra également une nette baisse des températures et que la zone allant de Quang Tri à Huê se rafraîchira.

Les minimales associées à cet épisode oscilleront généralement entre 15 et 18 degrés Celsius dans le Nord et le Centre-Nord, descendront entre 12 et 15 degrés Celsius en montagne, et chuteront localement sous la barre des 10 degrés sur les plus hauts sommets. À Hanoi, le temps sera froid avec des épisodes pluvieux intermittents.

De forts vents de nord-est et une mer très agitée sont attendus durant la journée et la nuit du jeudi dans le golfe du Tonkin ainsi que dans la partie nord de la Mer Orientale, incluant la zone spéciale de Hoàng Sa. Les rafales pourront atteindre la force 8 à 9 (62-88 km/h), accompagnées de vents soutenus de force 6 à 7 (39-61 km/h) et de creux de 2 à 4 mètres dans le golfe du Tonkin, voire de 3 à 5 mètres plus au large.

À partir de jeudi après-midi et dans la nuit, ce renforcement des vents de nord-est, avec des rafales de force 7 à 8 et des vagues de 2 à 4 mètres, gagnera le nord de la partie centrale de la Mer Orientale ainsi que les eaux allant du sud de Quang Tri à Quang Ngai.

Parallèlement, des pluies modérées à fortes, localement très abondantes et accompagnées d’orages, toucheront la région s’étendant de Quang Tri à Dà Nang ainsi que l’est de la province de Quang Ngai jusqu’à samedi soir, avec un risque élevé de tornades, de foudre, de grêle et de bourrasques.

L’arrivée de cette masse d’air froid risque d’affecter l’environnement, les conditions de vie des habitants, les infrastructures ainsi que les activités socio-économiques. Les fortes précipitations attendues pourraient provoquer des crues soudaines sur les petits cours d’eau, des glissements de terrain sur les zones escarpées et des inondations dans les régions de basse altitude.

Par ailleurs, les orages, accompagnés de tornades, d’éclairs, de grêle et de violentes rafales de vent, menacent la production agricole et sont susceptibles de déraciner des arbres ou d’endommager les habitations, les axes routiers et les infrastructures. En mer, les vents forts, les rafales et la forte houle devraient également perturber le trafic maritime et les activités en mer. – VNA