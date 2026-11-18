Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Tran Thanh Man, à la tête d'une haute délégation parlementaire, a quitté Manille dans la soirée du 18 novembre pour regagner Hanoï, achevant avec succès sa mission aux Philippines pour la 47e Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA-47), sur invitation du président de la Chambre des représentants des Philippines et président de l'AIPA-47, Faustino "Bojie" De Guzman Dy III.



Durant deux jours de travail, le plus haut législateur vietnamien Tran Thanh Man a pris part à la réunion du Comité exécutif, à la cérémonie d'ouverture et a prononcé un discours majeur lors de la première séance plénière. Il a exhorté l'AIPA à valoriser les atouts du canal parlementaire autour de trois priorités : consolider la paix, la stabilité et la primauté du droit ; bâtir un cadre juridique pour une ASEAN résiliente et prospère ; et placer la population au cœur de toute décision parlementaire. Réaffirmant que l'ASEAN demeure une priorité absolue de la politique étrangère du Vietnam, il a salué la présidence philippine de l'ASEAN 2026 et de l'AIPA-47, tout en se disant convaincu que l'AIPA continuera d'accompagner les gouvernements dans la concrétisation des engagements régionaux.



À la cérémonie d'ouverture, le secrétaire général du Parti et président vietnamien To Lam a adressé un message félicitant les Philippines d'avoir guidé l'ASEAN à travers de nombreux défis, saluant l'adhésion historique du parlement national du Timor-Leste en tant que 11e membre de l'AIPA. Ce message, conjugué à la présence du président de l’AN vietnamienne Tran Thanh Man et à la préparation active du vice-président de l'AN Nguyen Doan Anh, illustre l'engagement du Vietnam à contribuer de manière substantielle à l'édification d'une Communauté de l'ASEAN résiliente, dynamique, créative et centrée sur l'humain.



En marge de l'Assemblée, le dirigeant Tran Thanh Man s'est entretenu bilatéralement avec les chefs des délégations des Philippines, du Timor-Leste, du Laos, du Cambodge, de Singapour et du Brunei. Ses interlocuteurs ont souligné l'importance accordée aux relations avec le Vietnam, souhaitant intensifier les échanges législatifs, la supervision et la coopération dans des domaines clés tels que la défense, la sécurité, le commerce, l'investissement, l'éducation, le tourisme, l'énergie, l'industrie Halal, la sécurité alimentaire, l'économie maritime, les sciences et technologies. Les parties ont réaffirmé leur attachement à la paix et à la position commune de l'ASEAN sur la Mer Orientale, plaidant pour un Code de conduite (COC) efficace, substantiel et conforme au droit international, notamment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.



Pour sa part, le vice-président de l’AN Nguyen Doan Anh a multiplié les rencontres, notamment une visite de courtoisie au président de l'AIPA-47 et les entretiens avec les chefs de délégation du Laos, du Cambodge, de Bahreïn, d'Algérie et d'Espagne, consolidant ainsi la diplomatie parlementaire au bénéfice des peuples. - VNA

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