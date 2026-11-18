Manille (VNA) – La première séance plénière de la 47e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA-47) s’est tenue dans l’après-midi du 18 novembre à Manille, sous la présidence de Faustino « Bojie » G. Dy III, président de la Chambre des représentants des Philippines et président de l’AIPA-47.



La séance a réuni des représentants des parlements des pays membres, des parlements observateurs, des invités ainsi que des partenaires au développement de l’AIPA.



En ouverture de la séance plénière, l’Assemblée générale a organisé la cérémonie d’admission du parlement national du Timor-Leste en tant que membre à part entière de l’AIPA. Souhaitant la bienvenue à ce nouveau membre, Faustino « Bojie » G. Dy III, a souligné que l’élargissement de l’organisation à 11 membres, en parallèle avec l’ASEAN, constituait une étape historique majeure, ouvrant un nouveau chapitre dans l’histoire de l’AIPA. Cette adhésion permet désormais de faire entendre la voix de tous les peuples d’Asie du Sud-Est.



Dans son discours prononcé à la séance plénière, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, a salué le thème de l’AIPA-47 "Les parlements au service d’une ASEAN pacifique, prospère et centrée sur les population" (Parliaments Securing a Peaceful, Prosperous, and People-centred ASEAN). Selon lui, ce thème traduit la forte convergence et l’engagement commun des organes législatifs en faveur de la concrétisation de la Vision de la Communauté de l’ASEAN à l’horizon 2045.



Il a souligné que les populations devaient toujours être placées au centre des politiques : elles en constituent à la fois la finalité, les acteurs et le moteur essentiel, tant au niveau national qu’à l’échelle de l’ensemble de la Communauté de l’ASEAN.



Il a également présenté aux membres de l’AIPA les orientations de l’Assemblée nationale vietnamienne de la XVIe législature, qui entend agir avec proactivité, innovation et dans une optique de développement. Ses priorités consistent à perfectionner les fondements institutionnels et à créer de nouveaux moteurs de croissance afin de réaliser la vision d'un Vietnam développé à revenu élevé à l’horizon 2045.



Le dirigeant vietnamien a appelé l’AIPA à valoriser les atouts de la coopération parlementaire autour de trois priorités.



Premièrement, consolider les fondements de la paix, de la stabilité et de la primauté du droit. Les parlements membres doivent continuer à jouer leur rôle de passerelle, promouvoir le dialogue, instaurer la confiance, renforcer la solidarité et préserver le rôle central de l’ASEAN. Ils doivent persévérer dans le règlement pacifique des différends, conformément au droit international, à la Charte des Nations unies et à la Convention des Nations Unies sur le droite de la mer de 1982, ainsi que parvenir à la conclusion d’un Code de conduite en Mer Orientale efficace et substantiel.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, à la première séance plénière de la 47e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA-47). Photo : VNA





Deuxièmement, bâtir un cadre juridique pour une ASEAN résiliente et prospère. Les parlements doivent jouer un rôle moteur dans le perfectionnement des institutions et l’harmonisation des législations afin de lever les obstacles au commerce, de promouvoir l’intégration économique intrarégionale et de renforcer la connectivité des chaînes d’approvisionnement. Ils doivent accorder la priorité à l’élaboration de cadres juridiques pour les nouveaux moteurs de croissance, tout en veillant à ce qu’aucun pays ne soit laissé de côté.



Troisièmement, placer les populations au centre de toutes les décisions parlementaires, en renforçant le contrôle de la mise en œuvre des engagements de l’ASEAN afin que les populations et les entreprises bénéficient réellement des acquis de l’intégration.



Félicitant le parlement national du Timor-Leste pour son accession au statut de membre à part entière de l’AIPA, le dirigeant Tran Thanh Man a réaffirmé que le Vietnam considérait constamment l’ASEAN comme une priorité de premier rang de sa politique extérieure. - VNA