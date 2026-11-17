Manille (VNA) – Dans le cadre de la 47e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA-47), le général de corps d’armée Nguyen Doan Anh, vice-président de l’Assemblée nationale vietnamienne, a participé le 17 novembre à Manille à une visite de courtoisie au président de la Chambre des représentants des Philippines et président de l’AIPA-47, Faustino G. Dy III.

Agissant sur délégation du président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, Nguyen Doan Anh était accompagné des chefs des délégations des parlements membres de l’AIPA, du secrétaire général de l’ASEAN, Kao Kim Hourn, et du secrétaire général de l’AIPA, Chem Widhya.

Lors de cette rencontre, Nguyen Doan Anh et les chefs de délégation ont félicité les Philippines pour leur présidence de l’ASEAN et de l’AIPA en 2026 et les ont remerciées pour leur accueil attentionné. Ils se sont dits convaincus que cette 47e Assemblée générale serait couronnée de succès et contribuerait à renforcer le rôle des parlements membres dans la construction d’une Communauté de l’ASEAN résiliente, créative, dynamique et centrée sur les citoyens.

Pour sa part, Faustino G. Dy III a chaleureusement accueilli les chefs de délégation ainsi que les deux secrétaires généraux venus à Manille pour participer à l’Assemblée générale. Il a remercié les parlements membres pour leur soutien et leur étroite coopération avec la Chambre des représentants des Philippines dans le cadre de la présidence de l’AIPA-47 et de l’ASEAN en 2026.

Le président de l’AIPA-47 a souligné que, face aux défis auxquels la région est confrontée, les parlements devaient renforcer leur rôle législatif et de contrôle et promouvoir la transposition des engagements de l’ASEAN dans les législations nationales afin de contribuer à la réalisation de la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045. Il a précisé que les discussions de l’AIPA-47 porteraient sur des questions importantes liées à la politique, à l’économie, à la société, aux femmes, aux jeunes et aux affaires internes de l’AIPA, tout en se disant convaincu que l’Assemblée générale contribuerait à renforcer la solidarité, la confiance et le consensus entre les parlements membres.

L’AIPA-47 se déroule du 17 au 21 novembre 2026 sous le thème « Les parlements pour une ASEAN pacifique, prospère et centrée sur les citoyens ». Elle devrait également examiner l’admission du Parlement du Timor-Leste en tant que 11e membre à part entière de l’organisation. – VNA