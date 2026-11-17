Manille (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, à la tête d’une délégation de haut niveau, est arrivé le 17 novembre à Manille pour participer à la 47ᵉ Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA-47), organisée les 17 et 18 novembre aux Philippines.

Ce déplacement répond à l’invitation de Faustino « Bojie » De Guzman Dy III, président de la Chambre des représentants des Philippines et président de l’AIPA-47.

À son arrivée à l’aéroport international Ninoy Aquino, la délégation vietnamienne a été accueillie par Mme Julienne Baronda, cheffe adjointe de la majorité à la Chambre des représentants des Philippines, ainsi que par l’ambassadeur du Vietnam à Manille, Lai Thai Binh, ainsi que le personnel et la communauté vietnamienne dans ce pays.

Placée sous le thème "Des parlements pour une ASEAN pacifique, prospère et centrée sur les populations", l’AIPA 2026 réunit les dirigeants des parlements membres de l’ASEAN, les parlements observateurs, les secrétariats de l’AIPA et de l’ASEAN, ainsi que des invités et partenaires au développement.

Au cours de son déplacement, Tran Thanh Man devrait intervenir lors de la réunion du Comité exécutif de l’AIPA, assister à la cérémonie d’ouverture et prononcer un discours important à la première séance plénière. Il tiendra également plusieurs rencontres bilatérales avec des chefs de délégation de parlements membres et partenaires de l’AIPA.

Il s’agit de la première participation de Tran Thanh Man à une assemblée de l’AIPA en sa qualité de président de l’Assemblée nationale de la 16ᵉ législature (mandat 2026-2031). Ce déplacement réaffirme le rôle majeur de la diplomatie parlementaire dans la politique étrangère du Vietnam ainsi que l’engagement de l’Assemblée nationale du Vietnam à renforcer la synergie entre les canaux parlementaire et gouvernemental afin de consolider la confiance politique, la paix et la stabilité régionales.

Membre actif et responsable de l’AIPA depuis 1995, l’Assemblée nationale du Vietnam est toujours un membre actif et responsable, œuvre avec les autres parlements membres pour valoriser des résultats obtenus, renforcer la solidarité, l’unité et la connectivité au sein du bloc, concrétiser la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045, élargir la coopération extérieure et promouvoir le rôle central de l’ASEAN dans le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région. -VNA