



Hanoï (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, à la tête d’une délégation de haut rang, a quitté Hanoï le 17 novembre pour participer à la 47e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA-47), qui se tient les 17 et 18 novembre à Manille, aux Philippines.



Ce déplacement répond à l’invitation de Faustino « Bojie » Dy III, président de la Chambre des représentants des Philippines et président de l’AIPA-47.



Cette participation s’inscrit dans la mise en œuvre de la ligne de politique étrangère définie par le 14e Congrès national du Parti et des orientations diplomatiques de la 16e législature de l’Assemblée nationale. Elle vise à articuler étroitement la diplomatie du Parti, la diplomatie d’État et la diplomatie populaire, tout en valorisant le rôle de la diplomatie parlementaire et de la coopération interparlementaire régionale.



Elle contribuera ainsi à renforcer la confiance, à favoriser le consensus sur les orientations politiques et à perfectionner les cadres juridiques de la coopération bilatérale et multilatérale, afin de défendre au mieux les intérêts nationaux, de préserver un environnement de paix et de stabilité et de mobiliser des ressources extérieures au service du développement du pays.



La participation du président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man à l’AIPA-47 témoigne également du soutien du Vietnam aux Philippines dans l’exercice de leur présidence de l’ASEAN en 2026 et de leur présidence de l’AIPA-47. Elle permettra de consolider le partenariat stratégique renforcé Vietnam-Philippines et de resserrer les liens entre les deux organes législatifs, tout en approfondissant les relations et la coopération avec les parlements des pays membres et observateurs de l’AIPA. – VNA

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