Manille (VNA) – En marge de la 47e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA-47), le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, a eu une rencontre, le 18 novembre à Manille, avec le président de la Chambre des représentants des Philippines et de l’AIPA-47, Faustino « Bojie » G. Dy III, sur le renforcement de la coopération parlementaire bilatérale et multilatérale.

Tran Thanh Man a salué le rôle joué par les Philippines en tant que pays assurant la présidence de l’ASEAN et de l’AIPA en 2026, ainsi que la contribution du président de la Chambre des représentants, Faustino « Bojie » G. Dy III. Il s’est dit convaincu du plein succès de l’AIPA-47.

Il a souligné que l’élévation des relations entre le Vietnam et les Philippines au rang de Partenariat stratégique renforcé, lors de la visite d’État aux Philippines du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, les 31 mai et 1er juin 2026, avait ouvert une nouvelle étape de coopération, plus approfondie et plus substantielle, dans de nombreux domaines.

Estimant que les deux économies disposaient de nombreux atouts complémentaires, notamment dans l’agriculture, le commerce du riz, les sciences et les technologies, l’énergie et le tourisme, le dirigeant vietnamien a souhaité que l’Assemblée nationale du Vietnam et le Parlement philippin coordonnent étroitement leurs efforts pour superviser la mise en œuvre des engagements pris par les dirigeants des deux pays.

En matière de coopération parlementaire, il a proposé de maintenir les échanges de délégations et les contacts de haut niveau, de renforcer le partage d’expériences en matière législative et de contrôle, ainsi que les échanges entre parlementaires. Il a également appelé les deux parties à améliorer leur cadre juridique afin de favoriser un environnement propice aux échanges économiques et de porter le commerce bilatéral à plus de 10 milliards de dollars, dans un esprit d’équilibre et de durabilité.

Rencontre entre le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man et le président de la Chambre des représentants des Philippines et de l’AIPA-47, Faustino « Bojie » G. Dy III. Photo: VNA

Il a en outre plaidé pour le renforcement de la coopération dans les sciences et les technologies, l’innovation, la transformation numérique, l’énergie, les infrastructures, l’éducation et la formation des ressources humaines, ainsi que pour le développement des échanges entre les peuples et de la coopération décentralisée.

Les deux dirigeants ont convenu de promouvoir la coopération parlementaire par les canaux bilatéraux et de renforcer leur coordination au sein des forums interparlementaires multilatéraux.

Ils ont également échangé leurs points de vue sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun, et convenu de maintenir la position commune de l’ASEAN sur la question en Mer Orientale. Ils ont souligné l’importance de contribuer activement et de manière responsable à l’élaboration d’un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace et substantiel, conforme au droit international et à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), ainsi que d’œuvrer ensemble à la protection de l’environnement marin et des pêcheurs.

À cette occasion, le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man a invité M. Faustino « Bojie » G. Dy III à effectuer une visite officielle au Vietnam à une date qui lui conviendrait. Le président de la Chambre des représentants des Philippines a accepté cette invitation avec plaisir.- VNA