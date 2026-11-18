Manille (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, et le président du Parlement de Singapour, Seah Kian Peng, ont convenu, le 18 novembre à Manille, de renforcer la coopération parlementaire et de promouvoir le partenariat stratégique global entre leurs deux pays. Leur rencontre s’est tenue en marge de la 47e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA), organisée aux Philippines.



Le plus haut législateur vietnamien, Tran Thanh Man, a souligné que la coopération entre le Vietnam et Singapour s’était développée dans tous les domaines, tant sur les plans politique, gouvernemental et parlementaire qu’à travers les échanges entre les peuples. Il a indiqué que le Vietnam était prêt à accueillir une délégation de haut niveau du Parlement singapourien en décembre 2026.



De son côté, le président du Parlement singapourien, Seah Kian Peng, a partagé l’appréciation positive de son homologue sur les relations entre les deux pays. Il s’est réjoui de sa prochaine visite au Vietnam, précisant que la délégation comprendrait plusieurs parlementaires favorables au renforcement de la coopération bilatérale.



Il a également souhaité que le Vietnam soutienne Singapour dans l’exercice de ses présidences de l’ASEAN et de l’AIPA en 2027.



Les deux dirigeants ont réaffirmé leur volonté d’approfondir le partenariat stratégique global Vietnam-Singapour. La visite du président de l’Assemblée nationale vietnamienne Tran Thanh Man à Singapour en décembre 2024 et celle, prochaine, de son homologue singapourien au Vietnam devraient donner un nouvel élan à la coopération parlementaire et contribuer au renforcement des relations entre les deux pays. -VNA