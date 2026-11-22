Hanoï (VNA) – Les exportations vietnamiennes de fruits et légumes approchent les 10 milliards de dollars, ouvrant la voie à un objectif de 20 milliards dans les années à venir. Pour maintenir une croissance à deux chiffres, le secteur devra toutefois miser davantage sur la qualité, les produits compétitifs, l'innovation technologique et des chaînes de production et de transformation adaptées aux exigences des marchés internationaux.



De nouveaux produits à fort potentiel



Selon Dinh Cao Khue, vice-président de l'Association vietnamienne des fruits et légumes (VINAFRUIT) et PDG de DOVECO, les exportations du secteur pourraient atteindre entre 9,5 et 10 milliards de dollars en 2026, soit une hausse d'environ 20 %.



Au-delà des produits phares, plusieurs fruits présentent un fort potentiel de développement. Le fruit de la passion, l'ananas et la banane illustrent notamment les progrès rendus possibles par les nouvelles technologies, la maîtrise des variétés cultivées et une production mieux adaptée à la demande.



Pour l'ananas, le passage de la variété Queen, avec un rendement d'environ 50 tonnes par hectare, à la Cayenne (70 tonnes), puis à la MD2 (100 tonnes), a permis de renforcer la compétitivité de cette culture, tant sur le marché du frais que dans l'industrie de transformation.



Concernant la banane, Pham Quoc Liem, vice-président de VINAFRUIT et directeur général d’Unifarm, estime que la filière doit privilégier l'amélioration des zones de culture, des rendements commercialisables et de la qualité, plutôt que la seule extension des superficies, tout en ciblant les marchés à forte valeur ajoutée. Selon les calculs de l'entreprise, le Vietnam devrait disposer d'environ 24.000 hectares de plantations répondant aux normes d'exportation, tout en améliorant les rendements et les prix de vente, pour porter les exportations de bananes à un milliard de dollars.

Une chaîne de transformation de mangues surgelées destinées à l'exportation dans l'usine de la société ANTESCO, située dans la commune de Chau Phu, province d'An Giang. Photo : VNA

Renforcer les chaînes de production et la valeur ajoutée



Pour atteindre l'objectif de 20 milliards de dollars d'exportations, le secteur doit développer de grandes zones de production spécialisées, capables de garantir une qualité homogène et un approvisionnement régulier aux usines de transformation et aux exportateurs.



Selon Pham Quoc Liem, chaque filière fruitière prometteuse devrait s'appuyer sur au moins un modèle de partenariat piloté par une entreprise de référence, associant coopératives et agriculteurs pour développer des zones de production conformes aux normes. L'État aurait pour rôle de créer un cadre favorable, de coordonner les acteurs et de proposer des mesures de soutien, notamment des crédits préférentiels liés aux contrats de partenariat.



Parallèlement, les progrès technologiques doivent concerner l'ensemble de la chaîne, depuis la sélection des variétés et les techniques culturales jusqu'à la transformation et à la conservation après récolte. La transformation et les technologies post-récolte constituent également un enjeu majeur. Selon Pham Quoc Liem, les installations de préparation, de conditionnement et de conservation doivent répondre à des exigences de plus en plus strictes en matière de sécurité sanitaire, de contrôle de la qualité et de traçabilité, conformément à des normes telles que GMP, HACCP et ISO 22000.



Il apparaît donc nécessaire d'adapter la réglementation afin de permettre la construction, sur les terres agricoles, d'installations de préparation, de conditionnement et de stockage directement liées à la production, tout en respectant les exigences environnementales et les règles d'utilisation des sols. -VNA

