UN MÊME OCÉAN, UN MÊME AVENIR

To Lam

Secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam,

Président de la République socialiste du Vietnam

Le Pacifique relie des littoraux, des économies et des cultures d’une grande diversité. Il constitue un espace de vie, d’échanges et de développement pour les économies membres de l’APEC et les pays de la région. Avec un océan et un avenir communs, nous avons la responsabilité collective de préserver le Pacifique afin qu’il demeure un océan de paix, de solidarité, de coopération et de développement, où les parties se respectent mutuellement, respectent le droit international, protègent ensemble l’environnement marin et élargissent les perspectives au service de leurs intérêts communs.

L’APEC, un parcours de coopération et de développement​

Il y a près de quatre décennies, le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) a vu le jour, porté par la conviction que l’ouverture et la coopération sont des moteurs de progrès. Passé de 12 membres fondateurs en 1989 à 21 économies membres aujourd’hui, l’APEC a largement contribué à faire de la région l’un des pôles de croissance les plus dynamiques au monde.

La vitalité de l’APEC repose sur un mode de coopération fondé sur le respect de la diversité, le dialogue sur un pied d’égalité, la construction du consensus et l’action sur une base volontaire. Le développement de chaque membre est lié à la prospérité commune, et la réussite de l’un peut ouvrir des perspectives aux autres.

Aujourd’hui, les progrès technologiques ouvrent de nouvelles perspectives, tandis que les barrières commerciales, les risques de fragmentation économique et les disparités de développement constituent autant de défis. Les économies doivent renforcer leur connectivité, faciliter les échanges commerciaux et les investissements, et rendre les chaînes d’approvisionnement plus stables et plus résilientes. Cette connectivité passe également par le partage des connaissances, la coopération entre les entreprises et les échanges entre les peuples. Surtout, les fruits de la croissance doivent se traduire par une amélioration tangible des conditions de vie des populations.

Telle est également l’esprit de la Vision de Putrajaya 2040, qui vise à bâtir une communauté Asie-Pacifique ouverte, dynamique, résiliente et pacifique. Sa mise en œuvre exige les efforts conjoints de tous les membres, ainsi que le renforcement du système commercial multilatéral fondé sur les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

APEC Chine 2026 : donner un nouvel élan à la coopération régionale

Depuis son adhésion à l’APEC en 1991, la Chine a marqué de son empreinte le Forum, notamment lors des années où elle en a assuré l’accueil. De l’Accord de Shanghai de 2001 à la Feuille de route de Pékin pour la concrétisation de la Zone de libre-échange de l’Asie-Pacifique et au Plan directeur de l’APEC sur la connectivité, adoptés en 2014, les éditions organisées par la Chine ont activement contribué à l’intégration régionale. Le Vietnam apprécie vivement les acquis de la Chine en matière de réforme, d’ouverture et d’innovation.

Placée sous le thème "Construire une communauté Asie-Pacifique pour une prospérité partagée" et articulée autour de trois priorités – Ouverture, Innovation et Coopération –, l’Année de l’APEC Chine 2026 revêt une importance particulière. Son programme, axé sur l’intégration économique, la connectivité, l’économie numérique et l’intelligence artificielle, vise à consolider les fondements de la coopération tout en ouvrant de nouvelles perspectives de développement.

Shenzhen, où se réuniront les dirigeants économiques de l’APEC, revêt une signification particulière. Le parcours de développement de cette ville illustre la force de la réforme, de l’ouverture, de l’innovation et de la connectivité avec le monde, autant de valeurs que la région doit continuer à promouvoir.

Une aspiration commune au développement, un avenir à construire ensemble

Le Vietnam et la Chine sont deux pays voisins proches, liés par des montagnes et des fleuves, et unis par une longue tradition d’amitié. Les deux Partis et les deux États sont convenus de continuer à approfondir leur Partenariat de coopération stratégique global et à promouvoir la construction d’une Communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine de portée stratégique. Ils considèrent le développement de l’un comme une opportunité pour l’autre et œuvrent à des relations économiques et commerciales équilibrées et durables.

Les deux pays disposent d'un vaste potentiel de coopération dans les domaines de la connectivité des infrastructures, de la logistique, des sciences et technologies, de la formation des ressources humaines et des échanges entre les peuples. Ces efforts sont de nature à apporter des bénéfices concrets aux populations des deux pays, tout en contribuant au renforcement de la connectivité régionale.

Depuis son adhésion à l’APEC en 1998, le Vietnam soutient constamment la libéralisation du commerce et des investissements ainsi que le régionalisme ouvert. Il a notamment contribué à travers le Plan d’action de Hanoï de 2006, destiné à mettre en œuvre la Feuille de route de Busan vers la réalisation des Objectifs de Bogor, à promouvoir l’élaboration d’une vision pour l’après-2020 et à établir le Groupe de vision de l’APEC à Da Nang en 2017.

Aspirant à devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045, le Vietnam considère les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique comme des moteurs essentiels de son développement. Il poursuit résolument une politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de résilience, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures, tout en s’intégrant activement et de manière proactive à la communauté internationale et en apportant une contribution responsable à la paix, à la coopération et au développement.

Sur la base des orientations de coopération définies par l’APEC, nous devons poursuivre nos efforts pour faciliter le commerce et les investissements, renforcer la connectivité et la résilience des chaînes d’approvisionnement, aider les petites et moyennes entreprises à accéder aux technologies et à la transformation numérique, coopérer en matière de développement des ressources humaines et promouvoir une croissance verte et durable. Ces efforts doivent élargir les possibilités offertes aux populations et aux entreprises de participer au développement régional, d'y contribuer et d'en partager les bénéfices.

Je suis convaincu que la Réunion des dirigeants économiques de l’APEC 2026, qui se tiendra à Shenzhen sous la présidence de Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président de la République populaire de Chine, sera couronnée de succès, renforcera le consensus et permettra d’obtenir des résultats concrets en matière de coopération.

Le Vietnam soutient et coopère activement avec la Chine pour assurer le succès de l’Année de l’APEC 2026, tout en souhaitant prolonger ces acquis lors de l’année où il accueillera l’APEC en 2027. La coordination et le soutien mutuel entre les deux pays contribueront à assurer la continuité et à donner un nouvel élan à la coopération régionale.

En partageant un même océan et une aspiration commune à un avenir meilleur, le Vietnam est prêt à œuvrer aux côtés de la Chine et des économies membres de l’APEC pour préserver la paix, renforcer la connectivité et élargir les perspectives de développement, en faveur d’une Asie-Pacifique prospère et durable pour les générations futures.-VNA