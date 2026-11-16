Le Vietnam appelle à dynamiser le partenariat Mékong-République de Corée



Manille (VNA) – Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a participé, lundi après-midi, 16 novembre, à Manille des Philippines, au 3e Sommet Mékong-République de Corée, coprésidé par le Premier ministre thaïlandais et le président de la République de Corée, en présence des dirigeants du Laos et du Cambodge ainsi que d’un représentant du Myanmar.



Organisé à l’occasion du 15e anniversaire de la création du mécanisme de coopération, ce sommet marque la reprise des rencontres au niveau des dirigeants après six ans d’interruption. Il témoigne de la volonté des parties de donner un nouvel élan au partenariat Mékong-République de Corée dans une nouvelle phase de développement.

Panorama du Sommet Mékong-République de Corée. Photo : VNA





Les dirigeants ont souligné que ce partenariat avait produit des résultats concrets au bénéfice des populations et des entreprises. Le Fonds de coopération Mékong-République de Corée a notamment financé des projets à hauteur de près de 40 millions de dollars, dans des domaines tels que la protection de l’environnement, la lutte contre la pollution de l’eau, l’agriculture intelligente, l’économie circulaire et le renforcement des capacités.



Intervenant lors du sommet, le Premier ministre Le Minh Hung a souligné que le partenariat Mékong-République de Corée devait contribuer à accroître l’autonomie et la résilience des pays membres, tout en créant de nouveaux moteurs de croissance. Il a proposé trois axes prioritaires : accélérer la transformation numérique et l’innovation, notamment en mettant l’intelligence artificielle (IA) au service de l’adaptation au changement climatique, de la gestion des ressources en eau et du développement de l’agriculture intelligente ; promouvoir les industries culturelles et créatives ; et renouveler les modalités de mobilisation des ressources afin de mettre en œuvre des programmes de coopération entre plusieurs pays, assortis de résultats concrets.



Le chef du gouvernement vietnamien a affirmé que le Vietnam était prêt à œuvrer avec les autres membres pour rendre le partenariat Mékong-République de Corée toujours plus efficace et porteur de retombées concrètes pour les populations.



Le sommet est convenu des orientations du Plan d’action Mékong-République de Corée pour la période 2027-2031, qui mettra l’accent sur l’innovation, la transformation numérique, les technologies émergentes, la connectivité économique, la consolidation des chaînes d’approvisionnement et le développement des ressources humaines. Les parties se sont également engagées à intensifier leurs efforts conjoints dans la gestion des ressources en eau, l’adaptation au changement climatique, la réduction des risques de catastrophe et la lutte contre la cybercriminalité.



Les dirigeants ont par ailleurs convenu de mieux mobiliser les ressources du Fonds de coopération Mékong-République de Corée et de favoriser une participation accrue des entreprises et du monde universitaire. Le Cambodge assumera la coprésidence du mécanisme en 2027.



Créé en 2011, le mécanisme de coopération Mékong-République de Corée regroupe six membres : le Cambodge, la République de Corée, le Laos, le Myanmar, la Thaïlande et le Vietnam. – VNA