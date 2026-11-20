Vientiane (VNA) – L’ambassade du Vietnam au Laos a organisé, dans la soirée du 19 novembre à Vientiane, la « Journée de la culture et de la gastronomie vietnamiennes au Laos 2026 ».



Réunissant environ 800 invités, cet événement a contribué à célébrer le 51e anniversaire de la Fête nationale du Laos, à saluer l’Année de la solidarité et de l’amitié Vietnam-Laos 2027, qui marquera également le 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et le 50e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération entre les deux pays.



Il a également permis à la communauté vietnamienne au Laos de célébrer la Journée de la grande union nationale et la Journée de la culture vietnamienne, contribuant ainsi à préserver l’identité culturelle nationale, à renforcer les liens communautaires et à promouvoir la culture vietnamienne au Laos.



Parmi les participants figuraient des dirigeants et anciens dirigeants lao, des représentants de différents ministères lao, de plusieurs ambassades et organisations internationales, de la communauté vietnamienne au Laos, ainsi que d’anciens étudiants lao ayant étudié au Vietnam.



Avant l’ouverture, les délégués lao ont rendu hommage au Président Ho Chi Minh en brûlant de l’encens devant son autel, installé dans l’enceinte de l’ambassade. Ils ont ensuite visité l’exposition photographique « Vietnam – Pays et habitants », visionné des vidéos présentant les réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique, de culture et de tourisme, et découvert des stands mettant à l’honneur les spécialités culturelles et culinaires des trois régions du pays.



Dans son discours d’ouverture, l’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Minh Tam, a adressé ses félicitations au Laos à l’occasion du 51e anniversaire de sa Fête nationale, soulignant le rôle essentiel de la culture dans le renforcement des relations spéciales entre les deux pays.



Il a affirmé que cet événement ne visait pas seulement à faire découvrir la gastronomie vietnamienne, mais aussi à rapprocher le Vietnam, son peuple et sa culture des amis lao et internationaux, contribuant ainsi à renforcer la compréhension mutuelle et l’amitié entre les peuples.



Rappelant la pensée du Président Ho Chi Minh selon laquelle « la culture éclaire la voie de la nation » et l’esprit de la Résolution n° 80-NQ/TW du Bureau politique du Parti communiste du Vietnam sur le développement de la culture vietnamienne dans la nouvelle ère, il a souligné le rôle croissant de la diplomatie culturelle dans le renforcement des liens d’amitié avec le reste du monde.



À l’approche de l’Année de la solidarité et de l’amitié Vietnam-Laos 2027, l’ambassade poursuivra sa coopération avec les organismes et partenaires des deux pays pour renforcer les échanges et promouvoir les patrimoines culturels et culinaires des deux pays.



Au cours de la soirée, les invités ont assisté à des spectacles artistiques, ainsi qu’à la projection du film « La première femme ministre des Affaires étrangères du Vietnam ».



À travers la gastronomie et les activités culturelles, l’événement a contribué à faire découvrir la richesse de la culture vietnamienne et à renforcer la grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération intégrale et la cohésion stratégique entre le Vietnam et le Laos. – VNA