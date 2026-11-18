Manille (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, et ses homologues lao, Sonexay Siphandone, et cambodgienne, Khuon Sudary, ont tenu, le 18 novembre à Manille, un petit-déjeuner de travail à l’occasion de leur participation de la 47e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA).



Lors de cette rencontre, le président Tran Thanh Man a affirmé que le Parti et l’État vietnamiens accordaient une priorité absolue à la consolidation et au renforcement des relations d’amitié traditionnelle avec le Laos et le Cambodge, ainsi qu’aux liens étroits entre les trois pays.



Il a félicité le Laos et le Cambodge pour leurs réalisations en matière de développement socio-économique, de défense, de sécurité et de renforcement de leurs systèmes politiques en 2026. Il a également salué la réussite du 20e Sommet de la Francophonie, organisé au Cambodge les 15 et 16 novembre 2026.



Concernant les activités récentes de l’Assemblée nationale vietnamienne, il a indiqué que le Vietnam avait intensifié son travail législatif et révisé plusieurs lois afin d’améliorer le cadre juridique au service du développement national.



Ses homologues lao et cambodgienne ont salué les réalisations du Vietnam et apprécié son expérience en matière de réforme et ses bonnes pratiques législatives.



Le président de l’Assemblée nationale lao, Sonexay Siphandone, a souligné que les trois pays partageaient une amitié traditionnelle et durable, forgée au cours des luttes pour l’indépendance et entretenue jusqu’à aujourd’hui. Il s’est félicité de la coopération étroite entre les trois Assemblées nationales ainsi que des progrès enregistrés dans les relations économiques, commerciales et d’investissement entre les trois pays.





Petit-déjeuner de travail des présidents des Assemblées nationales du Cambodge, du Laos et du Vietnam. Photo: VNA

De son côté, la présidente de l’Assemblée nationale cambodgienne, Khuon Sudary, a souligné que l’amitié entre les trois pays contribuait non seulement à la paix et à la prospérité de chacun, mais aussi à celles de toute la région. Elle a indiqué que l’Assemblée nationale cambodgienne s’attachait à faire connaître ces liens d’amitié à la population, notamment aux jeunes.



Les trois dirigeants parlementaires ont convenu que le renforcement des liens entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge, ainsi que de la coopération entre leurs Assemblées nationales, revêtait une importance stratégique pour le développement de chaque pays et le bien-être des populations.



Ils se sont accordés sur les orientations futures de leur coopération, prévoyant notamment des réunions en présentiel et en ligne entre les trois présidents des organes législatifs, des visites de haut niveau et des échanges entre les commissions parlementaires, les groupes d’amitié parlementaires, les jeunes parlementaires et les femmes parlementaires.



Les trois parties envisagent également la mise en place d’une ligne téléphonique directe entre leurs Assemblées nationales, l’actualisation de leurs accords de coopération et le suivi de la mise en œuvre des accords conclus entre les trois gouvernements.



Elles entendent renforcer leur coordination pour préserver la paix, la stabilité et la sécurité aux frontières, partager leurs expériences en matière de modernisation du travail parlementaire et d’application de l’intelligence artificielle aux activités législatives, et se soutenir mutuellement dans les forums interparlementaires régionaux et internationaux, notamment l’AIPA, l’Union interparlementaire (UIP) et le Forum parlementaire Asie-Pacifique (APPF).



Enfin, en 2027, à l’occasion du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Cambodge et du 65e anniversaire de celles entre le Vietnam et le Laos, les trois Assemblées nationales organiseront des activités destinées à transmettre la tradition d’amitié entre les trois pays aux populations, en particulier aux jeunes. -VNA