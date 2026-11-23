Paris (VNA) - Le Vietnam a été choisi comme invité d’honneur de la troisième édition du Festival international francophone de très courts métrages "Un Brin de Court", prévue en 2027 à Vichy, dans le Centre de la France. Cet événement devrait offrir une nouvelle vitrine au cinéma et à la culture vietnamiens auprès du public international, tout en favorisant les échanges artistiques et la coopération entre cinéastes vietnamiens, français et francophones.

En marge de la deuxième édition, organisée du 15 au 22 novembre, le directeur du festival, Pascal Jousse, a indiqué à un correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) que les organisateurs souhaitaient accueillir un grand nombre de cinéastes vietnamiens l’année prochaine. Ils espèrent également qu’une personnalité connue du cinéma vietnamien ou un Français d’origine vietnamienne présidera le jury. Plusieurs pistes sont à l’étude, sans qu’aucun nom ne puisse encore être annoncé.

L’édition 2027 prévoit également d’étendre les projections au Vietnam, notamment grâce au réseau des établissements culturels français, avec le soutien envisagé du ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme. Le public vietnamien pourra ainsi découvrir les films en compétition et voter pour les meilleurs courts métrages francophones et étrangers.

Expliquant ce choix, Pascal Jousse a évoqué son attachement au Vietnam, pays qu’il a visité et où il compte de nombreux amis, ainsi que les liens établis avec l’association I-Dialogos et plusieurs partenaires vietnamiens. Selon lui, le cinéma vietnamien mérite une plus grande visibilité dans l’espace francophone. Le festival sera donc l’occasion pour les réalisateurs vietnamiens de présenter leurs œuvres, de rencontrer leurs homologues étrangers et de faire découvrir la richesse de leur culture.

Affiche de la deuxième édition du Festival international francophone de très courts métrages "Un Brin de Court", organisée à Vichy (France) du 15 au 22 novembre, avec 733 œuvres en provenance de 70 pays. Photo : VNA

Yves-Jean Bignon, adjoint au maire de Vichy, chargé de la culture, du patrimoine et des relations internationales, s’est également réjoui de ce choix. Il a salué le développement dynamique du Vietnam et son rôle croissant en Asie du Sud-Est et sur la scène internationale. Selon lui, la mise à l’honneur du Vietnam lors du festival de l’année prochaine revêt non seulement une signification artistique, mais contribue également à approfondir les relations d’amitié et la coopération culturelle entre les deux pays. La ville souhaite notamment accueillir de jeunes réalisateurs et acteurs vietnamiens et faire découvrir au public français la culture, la littérature et les arts du Vietnam.

Jean-Claude Mairal, coprésident de l’association I-Dialogos, partenaire du festival, estime que le Vietnam connaît un développement vigoureux et affirme de plus en plus sa position importante en Asie du Sud-Est ainsi que sur la scène internationale. Il souligne la position du Vietnam dans le contexte international actuel, ainsi que les relations d’amitié et de coopération que le pays entretient avec ses partenaires à travers le monde.

Jean-Claude Mairal souhaite que le choix du Vietnam comme invité d’honneur en 2027 donne un nouvel élan à la coopération culturelle entre les deux pays, avec la participation active de jeunes réalisateurs et acteurs vietnamiens. Selon lui, le festival sera non seulement l'occasion de présenter des œuvres cinématographiques, mais aussi de mettre à l'honneur la culture, la littérature et les valeurs artistiques du Vietnam, contribuant ainsi à renforcer la compréhension mutuelle et à approfondir les relations d'amitié entre le Vietnam et la France.

Caroline Jousse, spectatrice d’origine vietnamienne, se réjouit de pouvoir découvrir davantage le cinéma de son pays d’origine. Elle souhaite notamment mieux connaître les thèmes abordés par les réalisateurs vietnamiens, leur approche artistique ainsi que de nouveaux cinéastes et acteurs. N’ayant encore jamais visité le Vietnam, elle espère pouvoir bientôt s’y rendre avec sa famille afin de découvrir ses racines et la culture du pays.

Créé en 2025, le festival "Un Brin de Court" gagne progressivement en rayonnement. Sa deuxième édition a reçu 733 films provenant de 70 pays, dont 68 ont été sélectionnés pour la compétition. D’une durée de moins de trois minutes, ces œuvres abordent des thèmes variés liés à la vie, à la culture et à l’humain.

Outre les projections à Vichy et dans plusieurs communes du département de l’Allier, les films sont diffusés dans des centres culturels, des universités et des établissements scolaires à travers le monde, où le public est invité à voter. Selon Pascal Jousse, les séances ont suscité un accueil très favorable, y compris dans des pays où le français n’est pas la langue principale, témoignant du pouvoir du cinéma de rapprocher les cultures. -VNA