Hanoï (VNA) – Dans un contexte marqué par les fluctuations du marché mondial, la sécurité et la transition énergétiques constituent des préoccupations communes au Vietnam et à l’Australie. Grâce à ses ressources, à ses technologies et à son expérience dans la réalisation de grands projets, l’Australie offre de nombreuses perspectives de coopération. Petrovietnam entend ainsi élargir ses partenariats sur l’ensemble de la chaîne de valeur énergétique.

Le 9 novembre 2026, au siège du groupe, son directeur général, Le Manh Cuong, a reçu une délégation du ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce (DFAT) et de l’ambassade d’Australie au Vietnam. Les échanges ont porté sur les possibilités de mise en relation entre Petrovietnam, ses filiales et des entreprises, investisseurs, instituts de recherche et partenaires technologiques australiens, en vue de concrétiser des projets correspondant aux besoins et aux atouts des deux parties.

Des partenariats déjà établis dans la chaîne pétrolière et gazière

La coopération entre Petrovietnam et les entreprises australiennes couvre déjà plusieurs secteurs. Dans le domaine du pétrole brut, la société australienne Ampol achète du pétrole brut et des condensats vietnamiens. Depuis 2023, les exportations vers l’Australie ont atteint près de 3,3 millions de tonnes. Ampol figure également parmi les fournisseurs de pétrole brut de la raffinerie de Dung Quat, qui a traité avec succès 1,15 million de barils de pétrole brut provenant du bassin de Cooper, en Australie.

Dans le secteur gazier, la Société générale du gaz du Vietnam (PV GAS) a signé, en mai 2021, un accord-cadre d’achat et de vente de gaz naturel liquéfié (GNL) avec Woodside Energy Trading Singapore Pte. Ltd. (WETS), qui constitue aujourd’hui un fournisseur potentiel de PV GAS LNG. PV GAS Trading développe également ses importations de gaz de pétrole liquéfié (GPL) d’origine australienne afin de diversifier ses sources d’approvisionnement.

En mai 2026, la branche chargée de la production d’électricité et des activités pétrolières et gazières (PVPGB) a rencontré des représentants de Glencore International AG afin d’examiner les possibilités d’approvisionnement de la centrale thermique de Song Hau 1 en charbon australien. Par ailleurs, la Société par actions des services techniques pétroliers du Vietnam (PTSC) entretient des relations avec plusieurs partenaires spécialisés dans l’ingénierie, notamment ICON Engineering, Wood et Worley.

De nouvelles perspectives dans les énergies émergentes

Petrovietnam souhaite également renforcer sa coopération avec l’Australie dans plusieurs domaines, notamment le GNL, l’éolien en mer, les systèmes de stockage d’énergie par batteries (BESS), l’hydrogène vert, les carburants d’aviation durables (SAF), ainsi que le captage et le stockage du carbone (CCS).

L’expérience australienne en matière de développement énergétique et les technologies de réduction des émissions pourraient permettre au groupe vietnamien d’accéder à de nouvelles ressources, compétences et solutions pour accompagner la transition énergétique. Ses filiales opérant dans les services techniques, le gaz, l’électricité, le raffinage, la pétrochimie et les engrais pourraient également élargir leurs marchés, rechercher des partenaires d’investissement et développer leurs chaînes d’approvisionnement.

Le renforcement des relations avec les entreprises australiennes permettra ainsi à Petrovietnam de diversifier ses partenariats, d’améliorer sa compétitivité et de contribuer à la sécurité énergétique nationale. Il favorisera également les échanges entre les entreprises des deux pays et soutiendra le développement du Partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et l’Australie. -VNA