Tokyo (VAN) - Dans le cadre de la visite officielle au Japon du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, un Forum public-privé sur la coopération économique, scientifique et technologique Vietnam-Japon s’est tenu le 9 novembre à Tokyo, en présence du dirigeant vietnamien.

Prenant la parole lors du forum, le président du Conseil des membres du Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam (Petrovietnam), Le Ngoc Son, a indiqué que les priorités de coopération avec les partenaires japonais étaient le transfert et la maîtrise conjointe des technologies clés, ainsi que le renforcement des capacités, dans un esprit gagnant-gagnant.

Fort de plus de 30 ans de coopération avec les entreprises japonaises dans l’exploration et l’exploitation pétrolières et gazières, Petrovietnam entend approfondir ses partenariats technologiques.

Le complexe de raffinage et de pétrochimie de Nghi Son, qui associe Petrovietnam, Idemitsu Kosan, Mitsui Chemicals et un partenaire koweïtien, couvre environ 40 % des besoins du Vietnam en produits pétroliers. En 2026, face aux perturbations de l’approvisionnement, le groupe a coopéré avec ses partenaires pour trouver des sources supplémentaires de pétrole brut.

La coopération s’étend également au gaz naturel liquéfié, aux services techniques liés aux réseaux de pipelines et à la transformation numérique, notamment avec Mitsui & Co. Dans le secteur des semi-conducteurs, Petrovietnam et Sumitomo Chemical envisagent de développer des produits chimiques de haute pureté et des matériaux avancés, tandis que sa filiale PVFCCo coopère avec Marubeni Innovexis sur les marchés et les chaînes d’approvisionnement.

Dans le domaine de la transition énergétique, Petrovietnam coopère avec la province de Thanh Hoa et JOGMEC sur le captage et le stockage du CO₂ à Nghi Son, ainsi qu’avec l’Institut de recherche Mitsubishi sur l’hydrogène et les piles à combustible. Le groupe souhaite aussi élargir ses partenariats à l’éolien offshore et à la géothermie.

"Pour Petrovietnam, la co-création technologique signifie que chaque projet doit permettre de maîtriser les technologies, de fabriquer des produits au Vietnam et de partager les bénéfices entre les deux parties", a souligné Le Ngoc Son. -VNA