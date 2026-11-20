Lang Son (VNA) - Les autorités de la province de Lang Son ont remis, le 20 novembre, les certificats d’enregistrement d’investissement pour deux projets de centrales éoliennes, Vang Lang 1 et Lôc Binh 3, ainsi que le contrat de réalisation du projet de développement d’une zone urbaine au sud de la province.

Portés par des entreprises du groupe T&T, ces trois projets représentent un investissement prévisionnel total de plus de 11 000 milliards de dôngs, dont 6 369 milliards pour les deux centrales éoliennes (environ 250 millions de dollars).

Selon Ha Manh Cuong, directeur adjoint du Service provincial des finances, les deux projets éoliens sont portés par la société par actions Gia Lai Energy Development Investment, membre du groupe T&T.

D’une puissance de 80 MW, la centrale éolienne de Vang Lang 1 prévoit l’installation de 16 éoliennes dans les communes de Na Sâm, Hoang Van Thu, Thuy Hung et Dông Dang. Sa mise en service commerciale est prévue au quatrième trimestre 2027.

De son côté, le projet de centrale éolienne de Lôc Binh 3, d’une puissance de 60 MW, prévoit l’installation de 12 éoliennes dans les communes de Loi Bac, Khuât Xa, Dinh Lâp et Châu Son. Sa mise en service est programmée pour le premier trimestre 2028.

Ces deux projets visent à produire et à fournir au réseau électrique national une énergie propre et stable, contribuant ainsi à garantir la sécurité énergétique et à soutenir le développement socio-économique de la province.

Concernant le projet de zone urbaine au sud de Lang Son, Nguyên Duy Dông, directeur adjoint du Service provincial de la construction, a indiqué qu’il serait réalisé dans le quartier de Dông Kinh, sur une superficie d’environ 50,39 hectares, pour un investissement prévisionnel de 4 745 milliards de dôngs. Le maître d’ouvrage est la société à responsabilité limitée de développement immobilier de Mong Cai, également membre du groupe T&T.

Le projet prévoit différents types de logements, notamment des maisons mitoyennes, des villas, des habitations associant logement et commerce, ainsi que des immeubles résidentiels mixtes de grande hauteur. Il comprendra notamment plus de 1 500 logements sociaux et environ 200 parcelles destinées au relogement des habitants. Des terrains seront également réservés à la construction d’établissements scolaires, culturels, sanitaires et commerciaux.

Ce nouveau quartier devrait contribuer à élargir l’espace urbain, à développer des infrastructures techniques et sociales coordonnées et à améliorer le cadre de vie des habitants. Il devrait également favoriser le commerce et les services, créer des emplois et accroître les recettes budgétaires locales.

La cérémonie de remise des certificats. Photo: laodong

Le vice-président permanent du Comité populaire provincial, Dinh Huu Hoc, a invité le groupe T&T et ses filiales à élaborer sans délai un calendrier d'exécution détaillé et à mobiliser l'ensemble des ressources financières, humaines et matérielles nécessaires. Il a appelé les entreprises à se conformer pleinement aux dispositions légales en matière d’investissement, de foncier, de construction, d’urbanisme, d’environnement, de foresterie, ainsi qu’aux autres réglementations en vigueur.

Il a réaffirmé que Lang Son s’engageait à accompagner les investisseurs et à leur offrir les meilleures conditions possibles. Les services compétents devront coordonner leurs actions, accélérer le traitement des formalités administratives et résoudre rapidement les difficultés rencontrées. Les autorités locales devront également coopérer avec les investisseurs pour mener les opérations de sensibilisation de la population, de libération des terrains et de maintien de l’ordre public, tout en garantissant les droits et intérêts légitimes des habitants.

À ce jour, le Comité populaire de Lang Son a approuvé les politiques d’investissement et les investisseurs pour sept projets éoliens, représentant une puissance totale de 470 MW. -VNA