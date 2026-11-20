Hanoï (VNA) - À l’occasion de la Journée de la grande union nationale (18 novembre) et de la Journée de la culture vietnamienne (24 novembre), les étudiants vietnamiens en Chine multiplient les initiatives pour renforcer la cohésion de leur communauté, préserver leur identité culturelle et faire connaître leur pays au public international.

Par des initiatives concrètes au sein de leurs établissements, cette jeune génération contribue à faire rayonner la solidarité et les traditions nationales dans un environnement multiculturel.

Interrogé par le correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en Chine, Nguyen Tien Minh, étudiant en master d’enseignement international du chinois à l’Université Renmin de Chine, explique accorder une importance particulière aux activités de cohésion et d’entraide entre étudiants.

Au-delà de la vie associative, les étudiants vietnamiens de l’université prennent régulièrement part à des programmes d’échanges de jeunes et à des festivals culturels internationaux, autant d’occasions de faire découvrir les traditions, l’histoire, les coutumes et les réalisations du Vietnam.

Selon Nguyen Tien Minh, chaque étudiant constitue, par ses paroles, son attitude et ses actions, un trait d’union véhiculant l’image d’un Vietnam dynamique, accueillant et fidèle à son identité. Soulignant que l’intégration internationale doit s’accompagner d’une conscience aiguë des racines culturelles, il estime que l’attachement à la Patrie doit se traduire par le sérieux dans les études, la solidarité communautaire et le rayonnement culturel.

Partageant cette approche, Nguyen Phuong Cam Tu, étudiante en master de journalisme économique international à l’Université Tsinghua, estime que la valorisation de la culture nationale passe avant tout par une connaissance approfondie de ses origines. Si les traditions vietnamiennes et chinoises présentent certaines similitudes, chaque peuple conserve ses propres spécificités. Sa participation à l’équipe de bateaux-dragons de son université et ses échanges avec des étudiants étrangers l'ont ainsi encouragée à approfondir ses connaissances de l’histoire et des valeurs culturelles traditionnelles du Vietnam, afin de mieux les faire connaître à ses camarades internationaux.

Pour Cam Tu, promouvoir le pays ne passe pas nécessairement par des événements d’envergure ou des slogans, mais par le professionnalisme au quotidien et les connaissances de chacun. À Tsinghua, elle choisit fréquemment les entreprises et la population vietnamiennes comme sujets d’exposés afin d’offrir à ses camarades étrangers un regard concret sur la vitalité du Vietnam.

Les deux étudiants s’accordent ainsi à considérer le savoir, les compétences professionnelles, le comportement et le rayonnement culturel comme autant de moyens concrets de contribuer au développement de leur pays depuis l’étranger.

En écho à la Journée de la grande union nationale et à la Journée de la culture du Vietnam, leurs témoignages illustrent la vitalité du sentiment d’unité au sein de la jeunesse vietnamienne à l’étranger. Par leur engagement quotidien, ils contribuent à faire rayonner un Vietnam solidaire, fidèle à ses traditions et résolument ouvert sur le monde. -VNA