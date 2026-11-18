Hanoï (VNA) – Le Vietnam défend de manière constante le règlement des différends internationaux par des moyens pacifiques, conformément à la Charte des Nations unies et au droit international, a affirmé le vice-Premier ministre Le Tien Chau lors d’une rencontre avec le secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage (CPA), Marcin Czepelak, le 18 novembre à Hanoï.



Le vice-Premier ministre a salué les résultats obtenus par le Bureau de la CPA à Hanoï après quatre années d’activité et exprimé le souhait que le Vietnam accueille prochainement sa première audience internationale, afin de devenir une destination de confiance pour le règlement des différends, choisie par les pays de la région et du monde.



Il a souligné l’attachement constant du Vietnam à la Charte des Nations unies et au droit international, en particulier au principe du règlement pacifique des différends internationaux. Il a également reconnu le rôle important de la CPA dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales ainsi que dans l’accompagnement des États dans le règlement des différends par l’arbitrage et la médiation, notamment en matière d’interprétation et d’application de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.



Le vice-Premier ministre a proposé à la CPA de poursuivre sa coopération dans l’organisation de formations spécialisées sur le règlement des différends internationaux à l’intention des fonctionnaires des ministères et organismes vietnamiens. Il a également souhaité que de jeunes fonctionnaires et juristes vietnamiens puissent effectuer des stages ou travailler au sein de la CPA, et que celle-ci facilite la mise en relation d’experts internationaux avec les organismes et établissements vietnamiens de formation juridique.



Outre son soutien dans le domaine du droit international public, Le Tien Chau a souhaité que la CPA partage son expérience, ses compétences et ses connaissances en matière de règlement des différends internationaux relatifs aux investissements.



Il a par ailleurs proposé à la CPA de mettre en relation les ministères, les organismes concernés et les tribunaux spécialisés du Centre financier international du Vietnam avec les bureaux et partenaires de son réseau, afin de permettre au Vietnam de mieux suivre les évolutions du règlement des différends internationaux, de perfectionner son cadre institutionnel et de prévenir et gérer efficacement les risques de contentieux.



Lors de la rencontre, le secrétaire général de la CPA, Marcin Czepelak, s’est dit convaincu que le Vietnam était un excellent pays hôte et pourrait devenir un centre régional de règlement des différends.



Il a estimé que le Vietnam connaissait une trajectoire de développement rapide et dynamique et affirmé que la CPA souhaitait coopérer avec le pays et l’accompagner dans le perfectionnement de son cadre juridique afin de mobiliser les ressources de manière toujours plus efficace.



Ces dernières années, les experts juridiques vietnamiens ont commencé à être reconnus sur la scène internationale, comme en témoigne l’élection de représentants vietnamiens pour deux mandats consécutifs à la Commission du droit international des Nations unies. En 2026, le Vietnam a également eu pour la première fois un juge au Tribunal international du droit de la mer. Parallèlement, le pays achève les procédures de présentation de candidats au poste d’arbitre auprès de la CPA pour le mandat 2026-2030. - VNA

source