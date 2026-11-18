Shenzhen (VNA) – Dans le cadre de sa participation à la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2026, organisée à Shenzhen, en Chine, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, a prononcé, dans l’après-midi du 18 novembre, un discours important au Sommet des dirigeants d'entreprise de l’APEC 2026.



Il a présenté aux milieux d’affaires le parcours de 40 ans de Renouveau (Doi Moi) du Vietnam. D’une économie confrontée à de nombreuses difficultés, dotée de capacités de production limitées et faiblement connectée au monde avant le Renouveau, le Vietnam est devenu aujourd’hui l’une des 32 premières économies mondiales, avec un PIB dépassant les 500 milliards de dollars. Le pays constitue désormais un important centre de production et d’exportation dans les secteurs de l’électronique et de l’industrie de transformation et de fabrication, tout en développant fortement les services modernes.



Autrefois économie en rattrapage dans son processus d’intégration, le Vietnam est devenu un partenaire actif qui contribue, aux côtés des autres membres, à l'élaboration de cadres de coopération et à la définition des perspectives de développement de la région.



Le modèle de développement du Vietnam dans cette nouvelle ère rejoint largement les priorités de l’APEC. Il vise notamment à libérer de nouveaux moteurs de croissance fondés sur les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique ; à accélérer les réformes pour mobiliser et utiliser efficacement toutes les ressources au service du développement ; et à placer le bonheur de la population au cœur du développement, en valorisant les valeurs humaines et la puissance douce de la culture.



Le dirigeant vietnamien a identifié trois grandes mutations qui façonnent l’avenir du développement et influencent profondément les activités des entreprises dans le monde. Premièrement, la succession permanente et simultanée de multiples crises engendre un état d’instabilité et d’incertitude chronique, qui érode la résilience des économies et la confiance entre les pays. Deuxièmement, l’essor fulgurant de l’intelligence artificielle (IA) exerce une influence considérable sur l’ensemble de l’économie et de la vie sociale. Troisièmement, les limites du modèle de croissance traditionnel, conjuguées à l’aggravation des inégalités sociales, affaiblissent la confiance de la population dans les institutions publiques et les organisations internationales.



Face à cette situation, le dirigeant To Lam a appelé l’APEC à promouvoir trois orientations stratégiques. La première consiste à jouer un rôle pionnier dans la promotion d’un environnement commercial et d’investissement ouvert, afin de donner un nouvel élan à l’intégration et à la connectivité économiques. La deuxième vise à créer de nouveaux moteurs de croissance et à ouvrir de nouveaux espaces de développement. La troisième consiste à placer la prospérité des populations et des entreprises au centre de la coopération.



L’APEC doit devenir un canal de dialogue stratégique ouvert et constructif ainsi qu'un pont permettant aux parties de surmonter leurs divergences, d'atténuer les tensions et de rechercher des solutions concrètes, a-t-il souligné.



Il a appelé les entreprises à continuer de jouer un rôle moteur dans l’innovation, l’application des technologies et l’amélioration de la productivité ; à élargir activement leurs investissements, à renforcer les connexions entre les marchés et à bâtir des chaînes de valeur résilientes et durables. Il les a également encouragées à partager leurs connaissances, leurs technologies et leurs opportunités de développement, notamment avec les petites et moyennes entreprises.



Le dirigeant vietnamien a affirmé que le Vietnam accueillait favorablement les entreprises de l’APEC et les investisseurs internationaux souhaitant élargir leur coopération dans les secteurs stratégiques. Le pays s’engage à protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs, à mettre en place un environnement des affaires stable, transparent et prévisible, à poursuivre le perfectionnement de ses institutions et le développement de ses infrastructures et de ses ressources humaines, ainsi qu'à accompagner les entreprises dans la résolution de leurs difficultés.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam prononce un discours au Sommet des dirigeants d'entreprise de l’APEC 2026. Photo : VNA





Le Sommet des dirigeants d'entreprise de l’APEC 2026 constitue un événement annuel majeur du Forum de coopération économique Asie-Pacifique.



L’édition de cette année réunit près de 2 000 participants, parmi lesquels des dirigeants de haut niveau des économies membres de l’APEC et des représentants des principales entreprises mondiales et de la région Asie-Pacifique. Parmi eux figurent 115 entreprises classées parmi les 500 plus grands groupes mondiaux en termes de chiffre d’affaires.



Placée sous le thème « Prospérer ensemble, maîtriser ensemble notre avenir », le sommet porte sur des questions qui suscitent un intérêt particulier au sein des milieux d’affaires et influencent fortement l’avenir économique de l’Asie-Pacifique. Les discussions portent notamment sur les perspectives économiques mondiales et régionales, les opportunités de coopération et le renforcement de la connectivité régionale, la Zone de libre-échange de l’Asie-Pacifique, les écosystèmes d’innovation et le développement de l’intelligence artificielle, l’économie numérique, la transition verte et le développement durable. - VNA



