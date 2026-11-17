Phu Tho (VNA) - Un premier lot de pamplemousses de Bang Luan vient de faire l’objet d’un contrat d’exportation vers le Royaume-Uni, marquant une étape importante pour l’économie agricole de cette commune de la province septentrionale de Phu Tho et ouvrant de nouvelles opportunités pour la valorisation de ce fruit emblématique.

La commune de Bang Luan compte actuellement environ 780 hectares de pamplemoussiers, dont plus de 700 hectares déjà en production pour un volume annuel estimé à plus de 10 000 tonnes, mais la filière restait jusqu’ici fragilisée par une production morcelée, des prix et des débouchés instables.

Pour y remédier, le Comité populaire de la commune de Bang Luan et le service provincial chargé des cultures et de la protection des végétaux ont mis en œuvre, de décembre 2025 à novembre 2026, un modèle pilote de production tournée vers l’exportation sur cinq hectares répartis dans six villages avec 27 foyers participants, aboutissant à la signature par la Coopérative de pamplemousses de Bang Luan de ce premier contrat vers le marché britannique.

Pour des producteurs locaux tels que Do Minh Chinh, habitant du village de Thong Nhat dont le verger de plus de 40 ans génère déjà plusieurs centaines de millions de dongs par an, cette percée est une signe encourageante, offrant un nouveau levier économique à ce fruit de spécialité autrefois réservé à la cour royale.

Selon Nguyen Song Toan, président du Comité populaire communale de Bang Luan, la localité s’oriente vers une économie agricole-sylvicole et circulaire associée à l’écotourisme expérientiel, plaçant les agriculteurs au cœur du dispositif et les coopératives ainsi que les entreprises comme moteurs. La commune renforce ainsi la formation professionnelle, le transfert des connaissances scientifiques et techniques, la gestion des codes de zones de culture, la traçabilité et les capacités de conservation et d’emballage afin de répondre aux normes d’exportation, avec pour objectif d’aménager d’ici 2030 quelque 300 hectares de pamplemousses certifiés VietGAP, dont 50 hectares conformes au référentiel GlobalGAP.

Saluant ce résultat collectif, Bui Duc Hinh, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et président du Conseil populaire de Phu Tho, a souligné que l’avantage concurrentiel du pamplemousse de Bang Luan résidait autant dans son rendement que dans ses ressources génétiques endémiques liées au terroir et à l’indication géographique locale.

Il a demandé au Département provincial de l’agriculture et de l’environnement et aux autorités communales d’étendre ce modèle en 2027, de numériser les journaux de culture, de renforcer la gouvernance des coopératives et de protéger strictement les arbres élites et les vergers anciens contre toute conversion variétale anarchique, tout en développant l’agrotourisme autour des zones de culture pour garantir une croissance durable.

L’exportation du premier lot de pamplemousses vers le Royaume-Uni constitue un début encourageant. Pour pérenniser ce succès, Bang Luan devra poursuivre la standardisation de ses processus de production, valoriser le rôle des coopératives, des entreprises et des habitants, tout en préservant les caractéristiques propres à cette variété de pamplemousse locale. Ces efforts constituent le fondement d’une valorisation accrue des produits agricoles et d’un développement durable de l’agriculture. -VNA