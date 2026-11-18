Shenzhen (VNA) – Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, et la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, ont convenu d’approfondir la coopération entre le Vietnam et l’institution financière internationale, lors d’une rencontre en marge de la 33e Semaine des dirigeants économiques de l’APEC, le 18 novembre à Shenzhen, en Chine.



Le dirigeant To Lam a salué les contributions du FMI et de sa directrice générale au renforcement de la stabilité monétaire et financière internationale ainsi qu’à la promotion de la coordination des politiques macroéconomiques à l’échelle mondiale.



Il a affirmé que le Vietnam accorde une grande importance à sa coopération avec le FMI et apprécie le soutien constant apporté par l’institution, notamment à travers des conseils en matière de politiques, des analyses macroéconomiques, une assistance technique et des programmes de renforcement des capacités.



Le Vietnam s’engage à demeurer un membre actif et responsable, contribuant aux efforts collectifs visant à consolider la stabilité monétaire et financière et à favoriser une croissance durable, a-t-il déclaré.



Évoquant la conjoncture internationale, le dirigeant To Lam a souligné que le paysage politique et économique mondial traverse des mutations profondes — touchant à l’ordre mondial, à la technologie, à la gouvernance et aux modèles de développement — qui engendrent de nombreux risques et incertitudes pour l’économie mondiale.



En tant qu’économie très ouverte, le Vietnam est directement exposé aux fluctuations extérieures, mais il a progressivement renforcé sa résilience et sa capacité d’adaptation.



Le dirigeant a insisté sur la détermination du Vietnam à entamer une nouvelle phase de développement, en vue d’atteindre ses deux objectifs du centenaire, notamment celui de devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045. Le pays considère l’autonomie stratégique, alliée à une intégration internationale approfondie, ainsi que la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique, comme des piliers et des moteurs essentiels de son développement.



De son côté, Kristalina Georgieva a apprécié les réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique et ses perspectives de croissance favorables, notamment sa capacité à maintenir une croissance élevée tout en préservant la stabilité macroéconomique, en maîtrisant l’inflation et en renforçant les grands équilibres économiques. Elle a indiqué que le FMI suit de près l'évolution de la situation au Vietnam et considère ce pays comme un exemple de conciliation entre croissance rapide, stabilité et résilience accrue.



Dans un contexte de volatilité économique mondiale, la directrice générale du FMI a souligné que le Vietnam dispose d'opportunités considérables pour tirer davantage parti de ses atouts en matière d'intégration internationale, d'attraction des investissements et de restructuration économique.



Le pays devrait poursuivre ses réformes institutionnelles, améliorer la productivité du travail, développer le secteur privé et renforcer sa capacité à faire face aux risques financiers et commerciaux internationaux, a-t-elle déclaré, ajoutant que le FMI continuera de soutenir le Vietnam par des conseils en matière de politiques, des évaluations macroéconomiques et une assistance technique dans les domaines où le pays en a besoin.



À cette occasion, le dirigeant vietnamien a invité la directrice générale du FMI ainsi que ses experts à participer aux activités prévues dans le cadre de l'Année de l'APEC 2027, qui sera organisée par le Vietnam. -VNA

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