Manille (VNA) – Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a participé, dans la soirée du 17 novembre à Manille, aux côtés des dirigeants des pays de l’ASEAN et du président américain Donald Trump, au Sommet spécial ASEAN-États-Unis, organisé dans le cadre du 49e Sommet de l’ASEAN et des sommets connexes.
À cette occasion, les dirigeants se sont félicités des progrès soutenus et globaux du partenariat stratégique global ASEAN-États-Unis dans les domaines politique, économique et commercial, ainsi que dans de nouveaux secteurs prioritaires, notamment l’économie numérique, l’intelligence artificielle (IA), les minerais critiques et la mise en place de chaînes d’approvisionnement sûres et fiables.
Sur le plan économique et commercial, les États-Unis sont actuellement le deuxième partenaire de l’ASEAN, tant en termes d’échanges commerciaux que de flux d’investissements directs étrangers (IDE). En 2025, le commerce bilatéral a atteint 550,5 milliards de dollars, tandis que les investissements directs américains dans les pays de l’ASEAN se sont élevés à près de 30 milliards de dollars.
Au cours des échanges, les dirigeants de l’ASEAN ont salué le rôle et les contributions des États-Unis, ainsi que ceux du président Donald Trump, en faveur de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans la région. Le président américain a affirmé que les États-Unis attachaient une grande importance au rôle de l’ASEAN et étaient déterminés à poursuivre leur coopération avec l’organisation dans des domaines d’intérêt commun.
Les dirigeants ont convenu de redoubler d’efforts pour exploiter pleinement le potentiel de coopération, mettre en œuvre efficacement le Plan d’action ASEAN-États-Unis pour la période 2026-2030 et organiser des activités concrètes à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations de dialogue et du 5e anniversaire du partenariat stratégique global en 2027, afin de donner un nouvel élan aux relations entre les deux parties.
Prenant la parole lors du sommet, le Premier ministre Le Minh Hung a salué les engagements des États-Unis et du président Donald Trump à l’égard de l’ASEAN. Afin d’approfondir davantage le partenariat stratégique global ASEAN-États-Unis, il a proposé aux deux parties de continuer à accorder la priorité au développement de relations économiques et commerciales équilibrées, durables et mutuellement bénéfiques.
Il a également proposé de faire de l’économie numérique, de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité des axes prioritaires de coopération entre l’ASEAN et les États-Unis, tout en consolidant les fondements politiques de leurs relations et en portant leur coopération à un niveau supérieur au service de la paix et de la sécurité communes.
Lors de son échange bilatéral avec le président Donald Trump, Le Minh Hung l’a remercié pour son attention et son engagement en faveur du développement des relations entre les deux pays. Il a proposé aux deux parties de poursuivre leurs échanges dans un esprit constructif afin de parvenir rapidement à la conclusion de l’Accord sur le commerce réciproque.
Le président Donald Trump a pris note de ces propositions et chargé les agences compétentes de poursuivre les études et les échanges avec la partie vietnamienne.
À cette occasion, le Premier ministre Le Minh Hung a remercié le président Donald Trump pour son invitation adressée au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, à participer au Sommet du G20, prévu à Miami en décembre 2026. Il a également invité le président américain à effectuer une visite au Vietnam et à participer à la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2027.
À l’issue du sommet, les dirigeants de l’ASEAN et des États-Unis ont adopté une Déclaration commune sur dix principes de partenariat public-privé visant à lutter contre les escroqueries en ligne.- VNA
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