Hanoï (VNA) - Le 20 novembre à midi, à Hanoï, la vice-présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyen Thi Hong, également présidente du Groupe des parlementaires d’amitié Vietnam-États-Unis, a eu une séance de travail avec l’ambassadrice des États-Unis au Vietnam, Jennifer Wicks.



Réaffirmant que le Vietnam considère constamment les États-Unis comme l’un de ses principaux partenaires, Nguyen Thi Hong a souligné la volonté de son pays de continuer à développer des relations bilatérales stables, durables, concrètes et mutuellement bénéfiques, sur la base du respect de l’indépendance, de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et du système politique de chaque pays.



Elle a salué l’attention et le soutien des parlementaires du Sénat et de la Chambre des représentants des États-Unis au développement du partenariat stratégique global Vietnam-États-Unis, notamment dans les domaines du règlement des conséquences de la guerre, de l’économie, du commerce et des échanges entre les peuples.



Elle a indiqué que l’Assemblée nationale vietnamienne continuerait d’accorder une grande importance au renforcement de ses relations avec le Congrès américain. Elle a invité l’ambassadrice Jennifer Wicks à continuer de soutenir la coopération parlementaire entre les deux pays, notamment par l’intensification des échanges de délégations et des contacts réguliers entre les dirigeants des deux organes législatifs, leurs commissions spécialisées, les groupes parlementaires d’amitié et les parlementaires des deux parties.



Nguyen Thi Hong a affirmé que le Groupe des parlementaires d’amitié Vietnam-États-Unis continuerait de jouer son rôle de passerelle et de travailler en étroite coordination avec l’ambassade des États-Unis afin de promouvoir la coopération entre les deux organes législatifs.



Pour sa part, l’ambassadrice Jennifer Wicks a souligné que la coopération parlementaire constituait un pilier important du partenariat stratégique global Vietnam-États-Unis, tout en affirmant l’intérêt croissant du Congrès américain pour le renforcement des relations bilatérales.



Elle a salué la participation de députés et de collaborateurs de l’Assemblée nationale vietnamienne au Programme d’échange de dirigeants internationaux du Bureau des échanges internationaux du Congrès américain (COIL), qu’elle considère comme un canal de liaison important contribuant à renforcer la compréhension mutuelle entre les deux organes législatifs.



L’ambassadrice Jennifer Wicks a également indiqué que le gouvernement et les milieux d’affaires américains s’intéressaient particulièrement aux politiques ayant une incidence sur l’environnement juridique et commercial, les décisions d’investissement et les activités commerciales. La communication rapide d’informations, la mise en place de consultations substantielles ainsi que la garantie de la transparence et de la prévisibilité dans l’application des politiques jouent un rôle important dans le renforcement de la confiance des investisseurs et la promotion des activités commerciales américaines au Vietnam.



Elle a affirmé que l’ambassade des États-Unis souhaitait explorer de nouvelles formes de coopération afin de partager ses expériences et son expertise et de soutenir plus efficacement les activités du Groupe des parlementaires d’amitié Vietnam-États-Unis. Elle s’est également déclarée prête à écouter et à échanger sur les domaines concrets dans lesquels les deux parties pourraient coopérer dans les temps à venir.



Auparavant, la vice-présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Hong, présidente du Groupe des parlementaires d’amitié Vietnam-États-Unis, avait présidé la première réunion de ce groupe pour le XVIe mandat. -VNA





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