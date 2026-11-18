Shenzhen (VNA) – En marge de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2026, qui se tient à Shenzhen, en Chine, le 18 novembre après-midi, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, a rencontré le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine.



Il a félicité la Russie pour le succès des élections à la Douma d’État (chambre basse) de la IXe législature, un événement politique majeur du pays en 2026. Il a salué le rôle et la contribution de la Russie au sein de l’APEC et souhaité que celle-ci soutienne le Vietnam dans l’organisation de l’Année de l’APEC 2027. Il a également invité le président Vladimir Poutine à participer à la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2027 à Phu Quoc, à l’occasion d’une visite bilatérale au Vietnam.



Les deux dirigeants se sont félicités des résultats obtenus dans le renforcement continu du partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Russie.



Le dirigeant To Lam a indiqué qu’à la suite de sa visite en Russie, le Vietnam avait élaboré un plan d’action assorti d’objectifs et d’échéances précis, accordant une attention particulière à la mise en œuvre de projets stratégiques et à la coopération dans les secteurs clés.



Les deux parties sont convenues de poursuivre les échanges de délégations et les contacts de haut niveau ainsi qu’à tous les échelons, par les canaux du Parti, de l’État, du gouvernement et de l’Assemblée nationale. Elles ont également convenu de renforcer l’efficacité des mécanismes de coopération bilatérale, notamment de le Comité intergouvernemental Vietnam-Russie pour la coopération économique, commerciale, scientifique et technique, afin de donner un nouvel élan aux relations bilatérales.



Le président Vladimir Poutine a affirmé que le Vietnam était toujours un partenaire fiable et prioritaire de la Russie dans la région Asie-Pacifique. Il a remercié To Lam pour son invitation et confirmé le soutien de la Russie ainsi que sa volonté de coopérer étroitement avec le Vietnam pour assurer le succès de l’Année de l’APEC 2027.



Le dirigeant russe a proposé aux deux parties de coordonner la mise en œuvre efficace de projets de coopération à caractère stratégique et à long terme, notamment dans le secteur énergétique. Il a affirmé que la Russie était disposée à partager son expérience et ses technologies et à soutenir la formation de ressources humaines vietnamiennes dans ce domaine.



Dans les domaines économique, commercial et de l’investissement, les deux parties sont convenues de promouvoir leur coopération dans les secteurs où elles disposent d’atouts et qui présentent encore un potentiel important. Elles ont notamment accordé une attention particulière aux énergies traditionnelles et nouvelles, telles que l’énergie nucléaire, l’énergie éolienne et l’électricité au gaz.



Elles ont également convenu d’améliorer l’efficacité des coentreprises pétrolières et gazières et de renforcer leur coopération dans le domaine du gaz naturel liquéfié (GNL). La coopération scientifique et technologique, l’innovation, la transformation numérique et la formation de ressources humaines hautement qualifiées seront également développées en fonction des besoins de développement de chaque pays. Les deux dirigeants ont par ailleurs évoqué la nécessité de régler rapidement les difficultés et les obstacles afin de faciliter les échanges et d'élargir la coopération entre les entreprises des deux pays.



Les deux dirigeants ont salué les progrès importants de la coopération dans le tourisme, l’éducation et la formation ainsi que des échanges entre les peuples.



Le dirigeant To Lam a notamment apprécié la décision du président Vladimir Poutine d’exempter de visa d’entrée en Russie les citoyens vietnamiens titulaires d’un passeport ordinaire. Cette mesure contribuera à promouvoir le tourisme, les échanges entre les peuples et la compréhension mutuelle entre les deux pays.



S’agissant des questions régionales et internationales, les deux dirigeants ont souligné l’importance du maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité, du renforcement du dialogue et de la coopération, ainsi que de la promotion du multilatéralisme, du rôle des Nations unies et des principes fondamentaux du droit international.



Ils ont également échangé sur les orientations visant à promouvoir la coopération dans les cadres de l’APEC et de l’ASEAN, au service de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde. - VNA





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