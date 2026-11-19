Hanoï (VNA) - La participation du président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, à la 47e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA-47) a été couronnée de succès. Elle a permis de réaffirmer la politique extérieure indépendante, autonome, résiliente, multilatérale et diversifiée du Vietnam, ainsi que son engagement fort en faveur de l’ASEAN et de l’AIPA, a déclaré la vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyen Thi Hong Van.

Selon la vice-ministre, ce déplacement a été marqué par trois acquis majeurs. Premièrement, la délégation vietnamienne a confirmé son rôle, son prestige et ses contributions actives et responsables à travers le message du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, ainsi que l’intervention du président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man en séance plénière autour du thème «Les parlements au service d’une ASEAN pacifique, prospère et centrée sur les populations».

Saluant l’accompagnement de l’AIPA auprès des gouvernements depuis près de cinquante ans, le dirigeant vietnamien To Lam a appelé à consolider la solidarité, le consensus et l’édification communautaire, promouvoir une coopération concrète et efficace, et consolider la force et la résilience internes de ses États membres afin de contribuer à l'édification d'une ASEAN solidaire, innovante, autonome et prospère.

Le dirigeant Tran Thanh Man a proposé quatre résolutions répondant directement aux enjeux régionaux actuels. Ces textes portent sur le renforcement de la coopération interparlementaire en matière de prévention et de gestion des risques sécuritaires ; le renouvellement du modèle de développement afin d’accroître la résilience et la compétitivité économiques de l’ASEAN ; l’approfondissement de la compréhension mutuelle entre les peuples ; ainsi que la promotion de la participation et du leadership des femmes dans une gouvernance de l’intelligence artificielle responsable, sûre et inclusive. Ces propositions visent à mobiliser les ressources nécessaires à la réalisation des objectifs de développement national à l’horizon 2030 et 2045, tout en renforçant le prestige de l’organe législatif vietnamien sur la scène internationale.

Deuxièmement, ce déplacement a également témoigné du ferme soutien du Vietnam aux Philippines dans l’exercice de leur présidence de l’ASEAN 2026 et de l’AIPA-47, contribuant à approfondir le partenariat stratégique renforcé entre les deux pays. Lors de ses entretiens avec les présidents du Sénat et de la Chambre des représentants philippins, le plus haut législateur vietnamien Tran Thanh Man a convenu de maintenir les échanges à tous les niveaux, de valoriser le rôle des organes législatifs dans le perfectionnement et la supervision de la mise en œuvre des plans d’action bilatéraux, notamment dans l’agriculture, la sécurité alimentaire, les sciences et technologies, l’éducation, la culture, le tourisme, la transformation numérique et les échanges entre habitants.

Troisièmement, lors de ses rencontres bilatérales, la délégation vietnamienne a présenté les acquis du pays depuis le 14e Congrès national du Parti, partagé son expérience en matière législative et encouragé la coopération dans des secteurs stratégiques tels que le commerce, la finance, l’énergie, l’agriculture de haute technologie, l’industrie de transformation et la logistique.

Pour prolonger ces acquis, les organes de l’Assemblée nationale et les ministères vietnamiens s’emploieront à concrétiser rapidement les résolutions de l’AIPA-47 en politiques et législation nationales, ainsi qu’à préparer le rapport national sur leur mise en œuvre, a précisé Nguyen Thi Hong Van.

Le Vietnam continuera de contribuer activement aux travaux de l’AIPA, de soutenir la présidence singapourienne prévue en 2027 et de renforcer les synergies entre les canaux parlementaire et gouvernemental afin de concrétiser la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045.

Parallèlement, Hanoï veillera à mettre en œuvre les engagements bilatéraux pris lors de cette assemblée, à intensifier les échanges entre les commissions parlementaires, les groupes d’amitié, les femmes parlementaires et les jeunes députés, ainsi qu’à renforcer la coordination et le soutien mutuel dans les forums interparlementaires régionaux et internationaux.

L’Assemblée nationale vietnamienne continuera ainsi de contribuer à l’édification d’une Communauté de l’ASEAN solidaire, résiliente, durable et centrée sur les citoyens, a conclu la vice-ministre. -VNA