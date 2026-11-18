Hanoï (VNA) – Vietnam Airlines a officiellement inauguré, le 17 novembre, une nouvelle liaison directe entre Da Nang et Singapour. La ville du Centre devient ainsi le troisième point de départ de la compagnie nationale vietnamienne pour des vols directs vers Singapour, après Hanoï et Ho Chi Minh-Ville. Avec cette nouvelle desserte, Vietnam Airlines assure désormais 42 vols aller-retour par semaine entre les deux pays.



La liaison est exploitée quotidiennement en Airbus A321, pour une durée de vol d'environ trois heures. Jusqu'à présent, la compagnie proposait 14 vols aller-retour par semaine entre Hanoï et Singapour, et 21 entre Ho Chi Minh-Ville et Singapour.



Au cours des dix premiers mois de 2026, le Vietnam a accueilli près de 388.000 visiteurs singapouriens, soit une progression de 28,9 % sur un an, plus du double du rythme de croissance des arrivées internationales dans leur ensemble.



Selon un représentant de Vietnam Airlines, cette nouvelle liaison permet aux voyageurs singapouriens de rejoindre directement Da Nang, sans passer par Hanoï ou Ho Chi Minh-Ville, et facilite l'accès aux destinations touristiques et aux sites patrimoniaux du Centre, notamment Hoi An et Hue.



Pour marquer ce lancement, Vietnam Airlines propose des billets aller-retour en classe économique à partir de 5.266.000 dôngs, taxes et frais inclus, hors périodes de forte affluence. Cette offre promotionnelle s'applique aux billets émis durant les trois premiers mois d'exploitation, pour des vols effectués entre le 17 novembre 2026 et le 31 mai 2027.



L'ouverture de la ligne Da Nang-Singapour s'inscrit dans l'expansion du réseau international de Vietnam Airlines en 2026. Elle vient compléter les nouvelles liaisons Hanoï-Amsterdam (Pays-Bas), Hanoï-Ahmedabad (Inde), Ho Chi Minh-Ville-Phuket (Thaïlande) et Ho Chi Minh-Ville-Colombo (Sri Lanka).



La compagnie renforce également ses fréquences sur plusieurs marchés clés afin de répondre à la demande de déplacements et de soutenir le tourisme, le commerce et les investissements, contribuant ainsi à l'objectif national d'une croissance économique à deux chiffres. -VNA