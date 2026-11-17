Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Les 53 candidates à Miss Charm 2026 sont arrivées progressivement au Vietnam depuis le 13 novembre, marquant le lancement de la quatrième édition de ce concours international de beauté.

Prévu jusqu’au 6 décembre, leur séjour comprend des activités culturelles, des visites, des séances de formation et des épreuves à Hô Chi Minh-Ville et à Da Lat, avant la finale du 5 décembre.

Au-delà de la compétition, Miss Charm 2026 met l’accent sur la valorisation de la culture, du tourisme et de l’éducation. Les candidates auront l’occasion de présenter les particularités de leur pays d’origine et de découvrir la culture ainsi que les habitants du Vietnam.

L’arrivée des candidates à Hô Chi Minh-Ville a suscité l’intérêt du public et des amateurs de concours de beauté. L’hôtel Lachateau est leur lieu d’hébergement officiel durant la première partie du concours.

Les participantes représentent quatre régions : l’Asie-Océanie, l’Europe, les Amériques et l’Afrique, réunissant ainsi des représentantes de différentes cultures.

Le Vietnam est représenté par Nguyen Ngoc Tra My, Miss Charm Vietnam 2026. Née en 1996, elle mesure 1,77 m et est diplômée en communication de l’université RMIT.

Le programme prévoit également un séjour à Da Lat, où les candidates pourront découvrir les paysages et le patrimoine culturel local, ainsi que plusieurs activités et épreuves du concours.

La demi-finale est prévue le 2 décembre, tandis que la finale se déroulera le 5 décembre, avec le couronnement de la nouvelle Miss Charm 2026. -VNA