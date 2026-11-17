Pékin (VNA) – Le ministre de la Sécurité publique, Luong Tam Quang, a rencontré le 17 novembre à Shenzhen, dans la province chinoise du Guangdong, son homologue chinois, Wang Xiaohong, afin de renforcer la coopération bilatérale en matière de sécurité et d’application de la loi.

Cette rencontre s’est tenue alors que le ministre vietnamien accompagnait le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, son épouse et une délégation vietnamienne de haut niveau à la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2026 et aux activités bilatérales en Chine.

Lors de leur rencontre, les deux ministres ont souligné que, sous l’impulsion stratégique des hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays, les relations entre le Vietnam et la Chine continuaient de se renforcer, créant des conditions favorables à l’élargissement de la coopération dans tous les domaines.

Dans ce contexte, la coopération en matière de sécurité et d’application de la loi joue un rôle clé et ouvre la voie à une collaboration accrue pour protéger la sécurité nationale, lutter contre la criminalité et renforcer la confiance politique, contribuant ainsi au maintien de la paix et de la stabilité, ainsi qu’au développement dans la région et dans le monde.

Sur la base des perceptions communes définies par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, et le secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois, Xi Jinping, le ministre Luong Tam Quang a proposé aux deux ministères d’approfondir leur coopération, d’améliorer l’efficacité des mécanismes existants et de maintenir des échanges réguliers sur les questions stratégiques d’intérêt commun.

Concernant les priorités de coopération, le ministre chinois Wang Xiaohong a proposé de renforcer la coordination dans la lutte contre la criminalité transnationale, tout en protégeant les droits et intérêts légitimes des citoyens des deux pays et en facilitant leurs déplacements à des fins touristiques, commerciales et d’investissement, au service du développement socio-économique des deux pays.

De son côté, Luong Tam Quang a remercié le ministère chinois de la Sécurité publique pour sa coopération dans la protection de la délégation vietnamienne lors de sa participation à l’APEC 2026 et de ses activités bilatérales en Chine. Il a proposé aux deux ministères de renforcer le partage d’informations et d’expériences en matière de sécurité des grands événements politiques, notamment en vue de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2027, qui se tiendra au Vietnam.

À cette occasion, le ministre Luong Tam Quang s’est vu remettre la médaille d’or commémorative de la Grande Muraille par son homologue chinois Wang Xiaohong. – VNA