Manille (VNA) – L’ASEAN et l’Inde doivent passer d’une convergence d’intérêts à une action stratégique commune, en traduisant leurs engagements politiques en résultats concrets. C’est ce qu’a souligné le Premier ministre vietnamien, Le Minh Hung, lors du 23e Sommet ASEAN-Inde.



Organisé le 17 novembre à Manille, dans le cadre du 49e Sommet de l’ASEAN et des réunions connexes, ce sommet a réuni les dirigeants de l’ASEAN et le Premier ministre indien, Narendra Modi.



Prenant la parole, le Premier ministre Le Minh Hung a souligné que les relations ASEAN-Inde reposaient sur des bases solides, des intérêts stratégiques communs et un important potentiel de coopération. Il a proposé trois priorités stratégiques pour les années à venir.



Premièrement, il a appelé à consolider la paix et la sécurité et à faire de la coopération maritime une priorité stratégique. Il a proposé de renforcer la coordination pour maintenir la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation maritime et aérienne, conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), et d’envisager la création d’un mécanisme de dialogue maritime ASEAN-Inde. Le Premier ministre vietnamien a salué le soutien constant de l’Inde aux positions de principe de l’ASEAN sur la Mer Orientale.



Deuxièmement, il a plaidé pour des avancées majeures dans l’intégration économique, la connectivité et le renforcement de la résilience. Il a notamment appelé à achever rapidement la révision de l’Accord sur le commerce des marchandises ASEAN-Inde (AITIGA), à renforcer les chaînes d’approvisionnement et les liaisons aériennes, à garantir la sécurité énergétique et alimentaire et à élargir la coopération dans les sciences et technologies, l’intelligence artificielle et les semi-conducteurs.



Troisièmement, il a appelé à resserrer les liens entre les peuples de l’ASEAN et de l’Inde, notamment en renforçant la formation de ressources humaines hautement qualifiées, les partenariats entre universités et instituts de recherche et les bourses d’études dans les domaines technologiques et de l’économie verte.



Lors du Sommet, le Premier ministre indien Narendra Modi a réaffirmé l’engagement indéfectible de son pays en faveur de l’unité et du rôle central de l’ASEAN.

À l’approche du 35e anniversaire de l’établissement des relations de dialogue et du 5e anniversaire du partenariat stratégique global en 2027, les dirigeants ont affirmé leur volonté d’approfondir la coopération en articulant les priorités de la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045 avec celles de la vision indienne Viksit Bharat 2047.



Le Premier ministre Narendra Modi a annoncé que l’Inde allait mettre en place un dispositif de visa touristique électronique gratuit pour les ressortissants des pays de l’ASEAN.



À l’issue du sommet, les dirigeants ont adopté une déclaration commune ASEAN-Inde sur la coopération en matière de gestion des catastrophes naturelles. – VNA