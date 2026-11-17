Manille (VNA) – Dans le cadre de sa participation à la 47e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA), le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, a rencontré le 17 novembre à Manille le président du Sénat philippin, Sherwin T. Gatchalian.

Lors de la rencontre, Sherwin T. Gatchalian a évoqué les bons souvenirs de sa récente visite au Vietnam. Il a exprimé son admiration pour les réalisations socio-économiques du pays et a particulièrement remercié le Vietnam pour son soutien à la sécurité alimentaire des Philippines.

De son côté, le président de l’Assemblée nationale vietnamienne a félicité son interlocuteur pour son élection à la tête du Sénat, ainsi que les Philippines pour leur présidence de l’ASEAN et de l’AIPA en 2026 et l’organisation de l’AIPA-47. Il a souligné que 2026 revêtait une importance particulière pour les deux pays, qui célèbrent le 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques. L’élévation de leurs relations au rang de partenariat stratégique renforcé, à l’occasion de la visite d’État aux Philippines du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, du 31 mai au 1er juin 2026, a ouvert une nouvelle étape de coopération plus approfondie et concrète.

Pour renforcer la coopération bilatérale, le dirigeant vietnamien a proposé d’intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, de mettre en œuvre efficacement les résultats des visites de haut niveau et de finaliser rapidement le plan d’action pour la mise en œuvre du nouveau cadre de partenariat.

Sur le plan parlementaire, il a souhaité renforcer les échanges d’expériences législatives, améliorer le cadre juridique, assurer le suivi de la mise en œuvre des accords, intensifier les échanges entre parlementaires et renforcer la coordination au sein des instances multilatérales comme l’AIPA et l’Union interparlementaire (UIP).

Sur le plan sectoriel, le président de l’Assemblée nationale vietnamienne a appelé à promouvoir la coopération dans le commerce, l’investissement, la sécurité alimentaire, l’économie maritime, les sciences et technologies, l’innovation, l’énergie, les infrastructures, l’éducation, la culture, le tourisme et les échanges entre les peuples. Il a réaffirmé que le Vietnam était prêt à assurer un approvisionnement en riz stable, fiable et à long terme aux Philippines, tout en sollicitant le soutien philippin à la réussite de l’Année de l’APEC 2027 au Vietnam.

Partageant les vues de son interlocuteur, Sherwin T. Gatchalian a affirmé que les Philippines attachaient toujours de l’importance à leurs relations avec le Vietnam, soulignant les nombreuses similitudes et le vaste potentiel de coopération entre les deux pays. Il a exprimé le souhait de s’inspirer de l’expérience du Vietnam en matière de développement économique et d’élargir la coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l’éducation et du tourisme.

Les deux dirigeants ont réaffirmé l’importance de préserver la paix et la stabilité régionales et de défendre les principes et les positions communes de l’ASEAN concernant la Mer Orientale. Ils ont souligné leur volonté de contribuer activement et de manière responsable à l’élaboration d’un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace, substantiel et conforme au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

À cette occasion, le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a invité le président du Sénat philippin à effectuer une visite officielle au Vietnam à une date qui lui conviendrait. Ce dernier a accepté l’invitation avec plaisir. – VNA