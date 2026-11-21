Hanoï (VNA) - La 2e session de la 16e législature de l’Assemblée nationale (AN) s’est clôturée le 21 novembre à Hanoï, après 27 jours de travail, avec l’adoption de nombreuses décisions importantes, affirmant la volonté d’agir et de renouveler en profondeur le travail législatif.



À la séance de clôture étaient présents le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, d’anciens dirigeants du Parti et de l’État, le Premier ministre Le Minh Hung, ainsi que des responsables et anciens responsables des organes centraux.



Dans son discours de clôture, le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a souligné que la session avait achevé l’ensemble de son programme dans un esprit de sérieux, de démocratie et de responsabilité, avec une préparation minutieuse et une méthode de travail renouvelée.



L’Assemblée nationale a consacré l’essentiel de ses travaux à l’élaboration des lois. Elle a adopté 38 lois et cinq résolutions à caractère normatif, et examiné cinq projets de loi. Parmi ces textes figurent 22 lois et codes nouveaux ou faisant l’objet d’une révision fondamentale, ainsi que 16 lois modifiant et complétant certaines dispositions de 38 lois en vigueur.



Ainsi, au cours de la première année de la 16e législature, à travers trois sessions, l’Assemblée nationale a examiné et adopté 62 lois et 16 résolutions à caractère normatif. Ces résultats témoignent de sa volonté d’agir et de renouveler concrètement le travail législatif, afin de traduire rapidement les orientations du Parti en textes juridiques répondant aux exigences de la réalité, au développement du pays et aux aspirations de la population.

À la séance de clôture étaient présents le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, d’anciens dirigeants du Parti et de l’État, le Premier ministre Le Minh Hung, ainsi que des responsables et anciens responsables des organes centraux. Photo: VNA



Lors de cette session, l’Assemblée nationale a également adopté le plan de développement socio-économique, les prévisions budgétaires de l’État et le plan de répartition du budget central pour 2027. Elle a approuvé le principe d’investissement dans un programme cible national et trois projets d’importance nationale, tout en examinant plusieurs questions relatives au développement socio-économique, à la défense, à la sécurité, aux relations extérieures et aux affaires du personnel relevant de sa compétence.



Elle a en outre organisé la première séance d’interpellations de la législature, consacrée aux secteurs des Finances et des Sciences et Technologies, et examiné les rapports sur les avis et recommandations des électeurs et de la population, ainsi que sur le règlement de leurs pétitions et plus de 50 autres rapports soumis par le gouvernement et les organismes concernés.



Le dirigeant Tran Thanh Man a souligné que le succès de la session permettait de réaffirmer plusieurs enseignements importants pour améliorer la qualité des activités parlementaires, notamment la direction globale du Parti, le suivi étroit et opportun du Bureau politique et du Secrétariat, sous la direction directe et régulière du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, ainsi que la coordination étroite et efficace entre l’Assemblée nationale, le gouvernement et les organismes concernés.



Il a également salué l’esprit démocratique, l’écoute et la responsabilité des organes chargés de présenter les projets, ainsi que l’engagement des députés, qui ont travaillé avec dévouement, y compris en dehors des heures de travail et pendant les week-ends, apportant de nombreuses propositions concrètes issues de la réalité.



L’Assemblée nationale a demandé au gouvernement, aux ministères, aux secteurs et aux collectivités locales de mettre en œuvre rapidement, sérieusement et efficacement les lois et résolutions adoptées, afin de concrétiser au plus tôt les décisions parlementaires. Elle a notamment appelé à redoubler d’efforts pour atteindre une croissance du PIB d’au moins 10 %, faisant de 2027 une année d’accélération et de percée, créant les conditions nécessaires à la mise en œuvre réussie de la Résolution du XIVe Congrès national du Parti.



Auparavant, lors de la séance de clôture, l’Assemblée nationale avait adopté la Résolution de sa 2e session de la 16e législature, avec 491 voix pour sur 494 députés ayant participé au vote. -VNA