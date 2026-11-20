Hanoï (VNA) - La 16e Assemblée nationale a adopté le 20 novembre la Loi sur la protection des ouvrages importants liés à la sécurité nationale ; la Loi modifiant et complétant plusieurs articles de la Loi sur la gestion et l'utilisation des armes, des explosifs et des équipements de soutien ; la Loi sur la prévention, la lutte contre l'incendie et le sauvetage ; la Loi sur l'identification et l'authentification électroniques ; et la Loi sur la sécurité des données.

La Loi sur la protection des ouvrages importants liés à la sécurité nationale a été adoptée à l’unanimité des 473 députés ayant pris part au vote et entrera en vigueur le 1er juillet 2027.

Le général Luong Tam Quang, ministre de la Sécurité publique, a présenté le rapport sur les explications et les modifications apportées au projet de loi. À l’issue de la révision, celui-ci comprend 40 articles, soit un de moins que la version soumise à l’Assemblée nationale au début de la session. Les dispositions relatives aux mesures de protection des ouvrages ont notamment été ajustées afin de garantir leur conformité avec la Loi sur l’organisation du gouvernement, en particulier concernant les pouvoirs du Premier ministre dans les situations d’urgence. Les droits des organisations et des particuliers ont également été précisés, notamment en matière d’indemnisation et d’assistance en cas de préjudice, de plainte et de dénonciation, ainsi que d’accès aux informations sur les périmètres de protection des ouvrages.

Avec 475 voix pour, l’Assemblée nationale a adopté la loi modifiant et complétant plusieurs dispositions de la Loi sur la gestion et l’utilisation des armes, des explosifs et des équipements de soutien, ainsi que de la Loi sur la prévention et la lutte contre les incendies et le secours. Elle entrera en vigueur le 1er mars 2027.

Le ministre Luong Tam Quang, a indiqué que le projet de loi avait été réexaminé afin d’en garantir la cohérence avec les autres textes législatifs concernés et de répondre aux exigences de la pratique.

La Loi sur l’identification et l’authentification électroniques a été adoptée avec 473 voix pour sur 478. Elle comprend sept chapitres et 45 articles et entrera en vigueur le 1er juillet 2027. La délivrance de certificats de signature numérique publics par l’organisme national chargé de la gestion de l’identification et de l’authentification électroniques débutera le 1er mars 2027.

Avant le vote, le ministre Luong Tam Quang, a présenté une synthèse des six principaux points du projet de loi ayant fait l’objet de modifications et d’améliorations. Le texte a été révisé afin d’assurer sa cohérence avec les législations relatives aux données, aux transactions électroniques, à la protection des données personnelles, à la cybersécurité et à l’identité. Il clarifie notamment les principes régissant le caractère obligatoire ou volontaire de l’identification et de l’authentification électroniques, la collecte de données conformément à leur finalité, l’interdiction de collecter à nouveau des données déjà disponibles et l’absence d’obligation de présenter des documents dont les informations sont déjà disponibles sous forme d’identité électronique.

La Loi sur la sécurité des données, composée de six chapitres et de 28 articles, a été adoptée par 468 voix sur 474 députés ayant pris part au vote. Elle entrera en vigueur le 1er juillet 2027.

Elle définit les principes et les mesures de protection de la sécurité des données, ainsi que les droits, obligations et responsabilités des organismes, des organisations et des particuliers, et encadre la gestion publique dans ce domaine. Son champ d’application s’étend également aux organisations et aux personnes physiques étrangères, au Vietnam comme à l’étranger, dès lors qu’elles traitent des données relevant de la juridiction vietnamienne ou commettent des actes portant atteinte à la sécurité des données du Vietnam. -VNA