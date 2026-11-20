Buenos Aires (VNA) – Plus de 300 entreprises et représentants d'importateurs de différents pays ont participé à « Argentina Alimenta », le premier salon international de l'industrie agroalimentaire, organisé à Buenos Aires du 17 au 19 novembre. L'événement a réuni des entreprises couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur agroalimentaire, des produits agricoles à la viande, aux produits laitiers, aux produits de la mer, aux fruits et légumes, aux boissons et au vin, en passant par les technologies de transformation alimentaire.



Le salon a attiré environ 45 importateurs issus de 23 pays des Amériques, d'Europe, d'Afrique et d'Asie, dont le Vietnam. Des séances de mise en relation professionnelle ont été organisées pour aider les participants à trouver des partenaires, à élargir leurs marchés et à stimuler les exportations argentines.



Grâce à ses atouts en matière de terres agricoles, de climat et de ressources naturelles, l'Argentine figure parmi les principaux producteurs agricoles et agroalimentaires d'Amérique du Sud. Elle se distingue notamment dans les filières de la viande bovine, des céréales, du soja, des huiles végétales, des produits laitiers et du vin. Au-delà de la promotion de leurs produits phares, les entreprises argentines ont profité de cette manifestation pour explorer de nouveaux débouchés, notamment en Asie. Le Vietnam apparaît comme un marché particulièrement prometteur, à la fois comme destination pour les produits argentins et comme porte d'accès à d'autres marchés d'Asie du Sud-Est.



L'Association des petites et moyennes entreprises laitières d'Argentine (APYMEL) a manifesté un intérêt particulier pour le Vietnam. Ses entreprises membres travaillent à introduire divers produits laitiers - notamment de la mozzarella, des fromages à pâte dure et du lait en poudre - sur le marché vietnamien. Les produits des membres de l'APYMEL sont actuellement commercialisés dans plus de 50 pays.



Paola Venturini, directrice des exportations de l'APYMEL, a indiqué que l'association collabore avec les autorités argentines et l'ambassade d'Argentine au Vietnam pour étudier les politiques tarifaires, nouer des contacts avec des distributeurs et promouvoir la vente de produits laitiers. Les entreprises membres ciblent également divers canaux de distribution au Vietnam, tels que les chaînes de grande distribution, les entreprises de transformation alimentaire et les prestataires de services de restauration.



Soulignant le rôle des représentations argentines au Vietnam, Mme Venturini a particulièrement salué le soutien du conseiller agricole argentin au Vietnam. L'association a récemment organisé, avec ce dernier, une session de formation en ligne destinée à ses entreprises membres et coordonné une étude sur le marché vietnamien.



Elle a qualifié le conseiller agricole de véritable trait d'union, aidant les entreprises argentines à accéder à des informations, à mieux appréhender le marché et à identifier des opportunités commerciales. La nomination, par l'Argentine, d'un représentant agricole dédié au Vietnam souligne, a-t-elle ajouté, l'importance que revêt le marché vietnamien pour les entreprises argentines.



Évaluant les perspectives de coopération, Mme Venturini a décrit le Vietnam comme un marché dynamique, présentant un fort potentiel de développement et un attrait croissant. Elle s'est également dite impressionnée, lors de ses visites dans le pays, par son ouverture, la rapidité de son développement économique et son dynamisme commercial.



Le Vietnam, a-t-elle souligné, constitue non seulement une destination prometteuse pour les produits argentins, mais pourrait également devenir un pôle logistique et une porte d'entrée stratégique permettant aux marchandises argentines d'atteindre d'autres marchés d'Asie du Sud-Est.



L'exposition a par ailleurs mis en lumière la présence de produits vietnamiens ayant réussi à s'implanter sur le marché argentin. Les noix de cajou en constituent un exemple notable : l'entreprise locale DGRX les importe et les distribue en Argentine depuis huit ans. -VNA