Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Face aux besoins croissants en ressources humaines qualifiées de son Centre financier international (VIFC), le Vietnam entend renforcer les formations spécialisées et rapprocher les compétences nationales des normes professionnelles internationales. Le lancement de l’Académie VIFC constitue une étape importante dans la mise en place de cet écosystème de ressources humaines.

Selon le professeur associé et docteur Nguyen Huu Huan, vice-président de l’organe exécutif du Centre financier international de Ho Chi Minh-Ville (VIFC-HCMC), les travaux préparatoires à la création du centre ont mis en évidence des lacunes en matière de connaissances spécialisées et de compétences répondant aux normes internationales. Ce modèle étant nouveau au Vietnam, les formations portant sur son organisation et son fonctionnement restent limitées. Le nombre de professionnels vietnamiens titulaires de certifications internationales telles que l’ACCA, le CFA, le CPA et l’ICAEW demeure également insuffisant.

Parallèlement, le développement des technologies financières (fintech), de l’intelligence artificielle et des technologies quantiques entraîne une demande croissante de compétences technologiques. Le secteur financier a ainsi besoin de professionnels capables de conjuguer expertise financière et maîtrise des nouvelles technologies.

Selon les estimations du VIFC-HCMC, chaque centre de services mondiaux (GCC) pourrait employer entre 2 000 et 3 000 personnes. Avec un objectif d'environ 50 centres, les besoins en personnel pourraient atteindre 100 000 à 150 000 emplois. L'arrivée de nouvelles institutions financières et de centres d'innovation devrait également accroître la demande de main-d'œuvre hautement qualifiée.

Alexandra Smith, consule générale du Royaume-Uni à Ho Chi Minh-Ville, a estimé que les premiers investisseurs devraient notamment s'intéresser au financement des infrastructures, à la gestion d'actifs et aux technologies financières. Les travailleurs vietnamiens devront donc renforcer leurs compétences et obtenir des certifications conformes aux normes internationales. Cet effort de formation devra également concerner les professionnels déjà en activité, qui auront besoin de formations complémentaires pour répondre aux nouvelles exigences du secteur.

Pour répondre à ces besoins, le VIFC-HCMC a lancé l'Académie VIFC (VIFC Academy), destinée à mettre en relation les établissements de formation, les organisations professionnelles et les entreprises. Selon Nguyen Huu Huan, cette structure s'inscrit dans la stratégie de développement du centre pour la période 2026-2030. Elle n'aura pas le statut d'une université indépendante, mais fonctionnera comme un mécanisme de coordination entre les besoins en recrutement des membres du VIFC et les capacités de formation et de recherche des universités, des instituts et des organisations professionnelles internationales.

Les entreprises et les institutions financières définiront les compétences recherchées et participeront à l'élaboration des programmes de formation, tandis que les établissements d'enseignement assureront les formations théoriques et pratiques. Les organisations professionnelles internationales contribueront, quant à elles, à la conception de cursus et de programmes de certification conformes aux normes internationales.

Le professeur Nguyen Khac Quoc Bao, vice-recteur de l'Université d'économie de Ho Chi Minh-Ville (UEH), a préconisé l'élaboration d'un référentiel de compétences adapté aux différents métiers du centre, en s'inspirant de l'expérience des grandes places financières internationales. Il a estimé qu'il convenait de privilégier des formations spécialisées et flexibles, plutôt que de recourir à un système de certification unique pour l'ensemble des professionnels. Il a également proposé la création d'un conseil réunissant l'organe exécutif du centre, les universités et les autorités locales afin de coordonner les besoins en compétences et les programmes de formation.

Il a par ailleurs souligné l'importance d'une coopération étroite entre les pouvoirs publics, les établissements d'enseignement et les entreprises, notamment pour permettre aux étudiants d'acquérir une expérience pratique dès leur formation. L'UEH participe depuis environ quatre ans au programme de développement des ressources humaines dans le domaine de la finance internationale de Ho Chi Minh-Ville et a déjà formé trois promotions d'étudiants dans ce domaine.

Pour Dang Thi Mai Trang, représentante de l'ICAEW au Vietnam, le pays dispose déjà d'universités, d'organisations professionnelles nationales et internationales ainsi que du soutien des autorités. Toutefois, ces ressources doivent être mieux coordonnées. L'Académie VIFC devrait jouer un rôle central dans la mise en réseau de ces acteurs, la promotion des certifications internationales et le développement de formations spécialisées dans les marchés de capitaux, la gestion des risques, la finance durable et les normes internationales d'information financière (IFRS).

Les experts estiment que la mise en place d'un référentiel commun de compétences, la reconnaissance des certifications internationales et une meilleure adéquation entre les formations et les besoins du marché du travail sont essentielles pour constituer une main-d'œuvre qualifiée et compétitive au service du Centre financier international. – VNA