Manille (VNA) – Dans le cadre de ses activités à la 47e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA-47), le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, a rencontré le 17 novembre à Manille la présidente du Parlement national du Timor-Leste, Maria Fernanda Lay.



Le plus haut législateur vietnamien s’est réjoui de retrouver son homologue et a félicité le Timor-Leste pour les progrès accomplis depuis son adhésion à l’ASEAN, il y a un an. Il a également salué la décision du Comité exécutif de l’AIPA de soumettre à l’Assemblée générale une résolution sur l’admission du Parlement national du Timor-Leste en tant que 11e membre à part entière de l’organisation.



Il a également salué l’évolution positive des relations bilatérales, marquée notamment par la visite au Vietnam du Premier ministre Kay Rala Xanana Gusmão en juin 2026 et la rencontre entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, et le président du Timor-Leste, José Ramos-Horta, en septembre 2026.



À l’approche du 25e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques en 2027, le président de l’Assemblée nationale vietnamienne a proposé d’organiser rapidement la première réunion du Comité mixte bilatéral et d’élargir la coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement, de l’agriculture, de la sécurité alimentaire, de l’énergie, des télécommunications, de l’éducation et de la formation. Il a souhaité que le Timor-Leste continue de faciliter les activités des entreprises vietnamiennes sur son territoire et a réaffirmé que le Vietnam était prêt à lui fournir du riz.



Le dirigeant vietnamien a également déclaré que son pays était disposé à partager son expérience et à aider le Timor-Leste à honorer ses engagements au sein de l’ASEAN et à préparer sa présidence de l’organisation en 2029.



Sur le plan régional, le président de l’Assemblée nationale vietnamienne a proposé aux deux parties de continuer à soutenir les positions communes de l’ASEAN et de promouvoir le règlement pacifique des différends conformément au droit international.



Partageant ces propositions, Maria Fernanda Lay a remercié le Vietnam pour son soutien à l’intégration régionale du Timor-Leste, à sa participation à l’AIPA, ainsi que pour son aide en matière de sécurité alimentaire face aux difficultés rencontrées par le secteur agricole de son pays.



Elle a indiqué que le Parlement du Timor-Leste prévoyait d’adopter une résolution ratifiant l’accord bilatéral d’exemption de visa pour les titulaires de passeports ordinaires et qu’il œuvrerait à la mise en œuvre des accords bilatéraux dans les domaines du commerce et de l’investissement.



Les deux dirigeants ont convenu d’intensifier les échanges de délégations parlementaires de haut niveau et à tous les échelons, de renforcer le rôle des deux parlements dans l’amélioration du cadre juridique et le suivi de la mise en œuvre des accords bilatéraux, afin de faciliter la coopération économique, commerciale et les investissements. Ils ont également convenu de renforcer leurs consultations au sein des forums multilatéraux tels que l’AIPA et l’Union interparlementaire (UIP).



À cette occasion, le dirigeant Tran Thanh Man a invité la présidente du Parlement national du Timor-Leste à effectuer une visite au Vietnam à une date qui lui conviendrait. Cette dernière a accepté l’invitation avec plaisir. – VNA