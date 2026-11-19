Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le co-investissement, la coproduction, la formation des ressources humaines et l’élargissement des marchés de distribution figurent parmi les principaux axes de coopération proposés lors du Forum de coopération économique République de Corée-Vietnam, tenu le 19 novembre à Hô Chi Minh-Ville. Les discussions ont notamment porté sur la mise en relation des producteurs, des investisseurs et des distributeurs des deux pays dès la phase de développement des projets.

Organisé conjointement par le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville et le Consulat général de la République de Corée dans la ville, sous le thème « Stratégies de coopération et de développement à travers l’industrie cinématographique », le forum a réuni près de 100 représentants d’organismes de gestion, d’organisations professionnelles du cinéma, d’experts, de réalisateurs, de producteurs et d’entreprises des deux pays.

Le vice-président du Comité populaire municipal, Nguyen Manh Cuong, a indiqué que la ville considérait les industries culturelles comme un secteur économique clé et entendait faire du cinéma un levier pour attirer les investissements, développer les ressources humaines, stimuler le tourisme et promouvoir son image. Depuis sa fusion avec les provinces de Binh Duong et de Ba Ria-Vung Tau, la ville dispose d’une diversité de décors de tournage, allant des plages, forêts et montagnes aux espaces urbains modernes. Ces atouts favorisent le développement des studios et des services de production, ainsi que l’accueil d’équipes de tournage nationales et étrangères.

Inscrite en 2025 au Réseau des villes créatives de l’UNESCO dans le domaine du cinéma, Hô Chi Minh-Ville s’attache à mettre en œuvre ses engagements pour la période 2026-2030, axés notamment sur la formation, le développement d’espaces créatifs et l’organisation de festivals internationaux.

Nguyen Manh Cuong a affirmé que la ville poursuivrait l’amélioration de son environnement d’investissement et le renforcement des liens entre les acteurs du cinéma des deux pays, notamment dans les domaines de la coproduction, des échanges d’experts, des technologies et de la distribution.

Le consul général adjoint de la République de Corée à Hô Chi Minh-Ville, Kwon Tae-han, a estimé que les sociétés de production des deux pays pouvaient coopérer à toutes les étapes de la réalisation d’un film, de l’élaboration du scénario à la distribution internationale. Il a proposé de clarifier les procédures de coproduction et les modalités de partage des bénéfices, de renforcer la protection des droits d’auteur et de faciliter les démarches administratives ainsi que les conditions de tournage.

De son côté, le président de l’Association vietnamienne du cinéma, Do Lenh Hung Tu, a proposé la création d’un organisme national chargé de promouvoir l’exportation de films, d’aider les entreprises à accéder aux informations sur les marchés, à participer aux marchés internationaux du film et à commercialiser leurs œuvres à l’étranger. Il a souligné la nécessité d’identifier les marchés cibles dès l’élaboration des scénarios et de coopérer avec des entreprises spécialisées dans la commercialisation des droits. La coopération dans les domaines du financement, des technologies, de la postproduction et de la formation des ressources humaines pourrait ainsi contribuer à faire connaître les histoires vietnamiennes au public international.

Pour sa part, Yun Ha, chef du département des politiques du Conseil du cinéma coréen (KOFIC), a indiqué que les films vietnamiens contribuaient à la croissance du box-office national. En République de Corée, la concentration des investissements dans les grands studios et les fonds d’investissement, conjuguée à l’évolution des habitudes de loisirs du public, explique la lente reprise du marché après la pandémie. Malgré le retour de certains succès au box-office, une reprise durable dépendra du maintien d’une offre cinématographique diversifiée et attractive.- VNA