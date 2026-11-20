Hanoï (VNA) – Le Vietnam offre de nombreuses perspectives aux entreprises russes, notamment dans les secteurs technologiques. Lors d’un dialogue organisé dans le cadre du Forum « Made in Russia », des représentants d’entreprises et d’organismes spécialisés ont présenté les opportunités du marché vietnamien et les défis liés au développement de leurs activités dans le pays.

Cette rencontre, consacrée aux priorités des exportations russes vers le Vietnam et l’Indonésie, a été organisée par le Centre russe des exportations au Vietnam.

L’Asie du Sud-Est demeure une priorité de la politique économique extérieure russe. Toutefois, les marchés de la région présentent des caractéristiques distinctes et nécessitent des approches adaptées. Le Vietnam est notamment considéré comme une destination prometteuse pour le développement des activités de production russes dans les secteurs technologiques.

Dans un entretien accordé à un correspondant de l'Agence vietnamienne d'information (VNA) en Russie, Veronika Nikishina, directrice générale du Centre russe des exportations, a indiqué que, depuis quatre ans, la Russie réorientait ses exportations vers les marchés des pays amis, particulièrement en Asie, dont le Vietnam et l’Indonésie. Cette stratégie a contribué à maintenir les volumes et la qualité des exportations russes.

Les participants ont souligné la croissance soutenue du Vietnam au cours des vingt dernières années, malgré les crises qui ont affecté les secteurs financier et de la construction. Au cours de la dernière décennie, l’urbanisation rapide et la hausse des revenus ont également stimulé la consommation et contribué à sa diversification. En 2025, le produit intérieur brut (PIB) vietnamien a progressé d’environ 8 %. Le pays figure aujourd’hui parmi les principaux partenaires de la Russie en Asie du Sud-Est.

Aleksey Pronhichkin, représentant de Saint-Pétersbourg chargé de la coopération internationale dans le domaine des technologies de l’information, a identifié quatre secteurs porteurs au Vietnam : les solutions de sécurité, les villes intelligentes, les technologies sans pilote et satellitaires, ainsi que la formation des ressources humaines.

Les entreprises russes doivent néanmoins prendre en compte plusieurs difficultés, notamment la complexité de la logistique multimodale, les modalités des paiements transfrontaliers, les normes techniques et sanitaires locales et le manque d’informations sur le marché. Le dialogue visait à faciliter leur compréhension de l’environnement commercial vietnamien et à limiter les risques liés à leur implantation.

Selon Ilya Koltygin, chef du bureau de représentation du Centre russe des exportations au Vietnam, les échanges ont également porté sur les perspectives des entreprises russes déjà présentes dans le pays. Celles-ci cherchent désormais à évoluer progressivement, en passant de l’exportation de marchandises à la localisation et au développement de leurs activités de production au Vietnam. Le pays constitue également une plateforme de distribution des produits russes vers les marchés internationaux. À terme, les entreprises russes pourraient y fabriquer davantage de biens à forte valeur ajoutée, notamment dans les secteurs technologiques.

Les participants ont aussi souligné l’importance des associations professionnelles locales pour promouvoir les produits russes. Nguyen Mai Hong, directrice générale de V-EXIM Solutions, a estimé que la coopération intergouvernementale et l’accueil favorable des consommateurs vietnamiens envers les produits russes favorisaient le développement des entreprises russes. Les associations peuvent les aider à évaluer le marché, à trouver des partenaires et à améliorer leur compétitivité.

Elle a également présenté le secteur hôtelier comme un canal de promotion prometteur. L’Association vietnamienne de l’hôtellerie est prête à faciliter les contacts avec les établissements du pays afin de favoriser la présentation et la commercialisation de produits et services russes.

Cette année, le Forum international des exportations « Made in Russia », consacré aux entreprises engagées dans le commerce international, a mis l’accent sur les exportations de haute technologie. Il a réuni plus de 5 000 représentants des administrations, des entreprises et des milieux d’experts venus de 89 pays. -VNA