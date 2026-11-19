Hanoï (VNA) – Le vice-président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Nguyen Khac Dinh, a reçu, dans l’après-midi du 18 novembre à Hanoï, Metin Yener, président de la Cour des comptes de Turquie (Turkish Court of Accounts – TCA), en visite de travail au Vietnam.



À cette occasion, Nguyen Khac Dinh a salué les résultats concrets et l’efficacité de la coopération entre l’Audit d’État du Vietnam (AEV) et la TCA. Il s’est dit convaincu que ce partenariat gagnerait en profondeur, notamment dans les domaines professionnels. Se félicitant de la signature d’un protocole d’accord de coopération entre les deux institutions, il a estimé que celui-ci constituerait un cadre important pour consolider leurs relations bilatérales.



Pour sa part, Metin Yener a affirmé que cette visite ouvrirait d’importantes perspectives de coopération entre la TCA et l'AEV, notamment à travers l’organisation de formations en ligne et de programmes d’échange d’auditeurs pour partager les expériences et renforcer les capacités professionnelles de chaque partie.



Le même jour à Hanoï, l’auditeur général de l’État du Vietnam, Nguyen Huu Nghia, a travaillé avec Metin Yener et sa délégation. Il s’agit de la première visite au Vietnam au niveau de la direction de la TCA, marquant une nouvelle étape dans la coopération entre les deux institutions et ouvrant des opportunités pour perfectionner les institutions, renforcer les compétences et promouvoir les technologies modernes dans l’audit public.

Des délégués posent pour une photo de groupe. Photo : VNA

Lors de la séance de travail, Nguyen Huu Nghia a souligné la portée particulière de cette visite pour consolider les fondements de la coopération bilatérale et promouvoir l’amitié et la coopération entre le Vietnam et la Turquie. Il a salué le rôle et les contributions de la TCA au sein de la communauté internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, tout en la remerciant pour son soutien actif à l’AEV dans le cadre de l’Organisation asiatique des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ASOSAI), de l’Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI) et de leur coopération bilatérale.



S’appuyant sur les atouts de la partie turque, Nguyen Huu Nghia a souhaité que les deux parties renforcent leurs échanges d’expériences en matière de perfectionnement du cadre institutionnel et de modernisation des méthodes de travail, notamment dans les domaines de l’audit financier, de l’audit de performance, de l’audit des technologies de l’information et de l’audit des marchés publics. Il a également préconisé de multiplier les échanges de délégations, de renforcer la formation et le perfectionnement des auditeurs, ainsi que d’étudier de nouveaux domaines d’audit.



Metin Yener a réaffirmé l’importance que la TCA accorde à sa coopération avec l’AEV, exprimant le souhait de renforcer les échanges sur l’organisation, les méthodes d’audit, l’application des technologies de l’information, le développement des compétences, ainsi que la coordination au sein des forums internationaux.



Dans le cadre de cette visite, Nguyen Huu Nghia et Metin Yener ont procédé à la signature d’un protocole d’accord de coopération entre les deux institutions.



Les deux responsables ont également coprésidé, le même jour, une conférence spécialisée consacrée à l’application des technologies numériques dans l’audit et aux modèles institutionnels des institutions supérieures de contrôle. À cette occasion, des experts turcs ont présenté leur expérience dans le déploiement d’outils numériques et de solutions fondées sur l’intelligence artificielle au service des activités d’audit.- VNA